  MENIU  
Home > Știri > Fiica lui Mihai Bobonete, apariție rară în fotografii. Maria a împlinit 12 ani: „Te iubim infinit”

Fiica lui Mihai Bobonete, apariție rară în fotografii. Maria a împlinit 12 ani: „Te iubim infinit”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fetița lui Mihai Bobonete și a Cătălinei, soției sale, a împlinit 12 ani. Mama ei a publicat câteva fotografii rare cu fetița, căreia i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării. 

Cât de mare a crescut fetița lui Mihai Bobonete

Fiica lui Mihai Bobonete a împlinit 12 ani și este o adevărată domnișoară. Cătălina Bobonete a postat câteva imagini cu mezina familiei și i-a transmis un mesaj emoționant. 

Catalin Bobonete si Maria 2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„La mulți ani Măriuca noastră!!!! Să fii sănătoasă, încrezătoare în tot ceea ce îți propui, veselă și energică precum te știm, cu bucurie în suflet și cu zâmbetul pe chip, înconjurată de prieteni și oameni frumoși!! Te iubim infinit! 12 ani minunați ca ea!”, a scris Cătălina Bobonete pe contul de socializare.

Citește și: Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă

Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Recomandarea zilei

Cuplul mai are un băiat, pe Octav, în vârstă de 16 ani.  Comediantul este discret în privința aparițiilor pe social media alături de familia lui, iar imaginile cu Maria sunt o apariție rară. 

Ce fel de tată este Mihai Bobonete

Actorul a vorbit despre cum stau lucrurile la el în familie și a recunoscut contribuția imensă a soției sale. Maria și Octav, cei doi copii ai artistului, sunt cei care îl fac să fi mai bun în fiecare zi, a mărturisit Bobonete într-un interviu pentru Libertatea.

„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Recomandarea zilei

„Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina, soția mea, este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie. Și Maria, și Octav mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi.

Citește și: Mihai Bobonete, imagini rare alături de soția sa, Cătălina. Cum s-au fotografiat cei doi în vacanță. „Frumoasă ca o dalie!”

Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Și mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării, cu tot ce vine el”, a spus actorul. 

Soția lui Mihai Bobonete este make-up artist, deși a absolvit Facultatea de Psihologie. Ea este mai mică decât soțul ei cu 3 ani și s-au cunoscut pe vremea când erau doar copii. 

Mihai Bobonete avea 14 ani la vremea când și-a întâlnit actuala soție. De atunci, cei doi au format o legătură extrem de puternică și au una dintre cele mai solide căsnicii din showbizul românesc. 

Actorul a vorbit mereu la superlativ despre soția lui.

„A fost tot timpul partea mea mai bună și a fost tot timpul un om tare frumos. Faptul că o am lângă mine de aproape 30 de ani m-a făcut pe mine să devin mai bun”, a mărturisit actorul.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Fanatik
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început discuţiile când a plecat Florin Tănase în Cipru!”
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început discuţiile când a plecat Florin Tănase în Cipru!”
GSP.ro
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Click.ro
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!”
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Citește și...
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic
Facultățile considerate „inutile” în România. Argumentele studenților: „Ce e util azi, peste patru ani s-ar putea să nu mai fie”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Trei zodii chinezești, pot avea parte de bani în septembrie. Începutul toamnei poate aduce oportunități financiare
Ce se întâmplă cu mirosul oribil din București. Apa Nova vine cu explicații, după raportul Gărzii de Mediu 
Decizie oficială de la Guvern: Se dau bani pentru elevii din România! Cine poate încasa până la 5.000 de lei
Nicușor Dan, vizită neanunțată în ședința CSM: „Să discutăm această problemă”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Cum arată casa din Floreasca a Ancăi Pandrea. E moștenită de la bunica paternă. Căsuța e plină de fotografii vechi și e decorată cu mobilier de mare valoare / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Cine este Maurice Munteanu de la Asia Express 2026. A vrut să fie actor, dar a urmat două facultăți diferite
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. E profesoară de matematică și a fost logodită de două ori
Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite
Matthias, fiul lui Betty Salam, se pregătește de școală în Spania. Cât au plătit Cătălin Vișănescu și iubita lui, Roxana, pe rechizite
Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”
Ce i s-a întâmplat Andreei Marin în această vară: „Nu plănuisem să trăiesc asta”
Observator News
El Nino a atins nivelul "Godzilla". Fenomene extreme în România în următoarele luni
El Nino a atins nivelul "Godzilla". Fenomene extreme în România în următoarele luni
Libertatea pentru Femei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce încetinește cel mai mult îmbătrânirea? Studiul care compară medicamentele, dieta, sportul și suplimentele
Ce încetinește cel mai mult îmbătrânirea? Studiul care compară medicamentele, dieta, sportul și suplimentele
„Profetul Apocalipsei” avertizează asupra unui posibil război în octombrie 2026. Cinci țări ar putea fi implicate
„Profetul Apocalipsei” avertizează asupra unui posibil război în octombrie 2026. Cinci țări ar putea fi implicate
Veste importantă pentru românii cu dizabilități. Cine poate fi scutit de anumite taxe în 2026
Veste importantă pentru românii cu dizabilități. Cine poate fi scutit de anumite taxe în 2026
Alertă pentru cei care vor să slăbească! Peste 20 de produse, retrase urgent de pe piață. Ce substanță periculoasă conțineau
Alertă pentru cei care vor să slăbească! Peste 20 de produse, retrase urgent de pe piață. Ce substanță periculoasă conțineau
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Libertatea
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
Decizia finală privind examenul de admitere la liceu se amână pentru 8 septembrie. Dubla admitere a intrat oficial în vigoare pentru moment
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton