Fiica lui Mihai Bobonete, apariție rară în fotografii. Maria a împlinit 12 ani: „Te iubim infinit”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fetița lui Mihai Bobonete și a Cătălinei, soției sale, a împlinit 12 ani. Mama ei a publicat câteva fotografii rare cu fetița, căreia i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării.

Cât de mare a crescut fetița lui Mihai Bobonete

Fiica lui Mihai Bobonete a împlinit 12 ani și este o adevărată domnișoară. Cătălina Bobonete a postat câteva imagini cu mezina familiei și i-a transmis un mesaj emoționant.

„La mulți ani Măriuca noastră!!!! Să fii sănătoasă, încrezătoare în tot ceea ce îți propui, veselă și energică precum te știm, cu bucurie în suflet și cu zâmbetul pe chip, înconjurată de prieteni și oameni frumoși!! Te iubim infinit! 12 ani minunați ca ea!”, a scris Cătălina Bobonete pe contul de socializare.

Citește și: Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă

Cuplul mai are un băiat, pe Octav, în vârstă de 16 ani. Comediantul este discret în privința aparițiilor pe social media alături de familia lui, iar imaginile cu Maria sunt o apariție rară.

Ce fel de tată este Mihai Bobonete

Actorul a vorbit despre cum stau lucrurile la el în familie și a recunoscut contribuția imensă a soției sale. Maria și Octav, cei doi copii ai artistului, sunt cei care îl fac să fi mai bun în fiecare zi, a mărturisit Bobonete într-un interviu pentru Libertatea.

„Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina, soția mea, este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie. Și Maria, și Octav mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi.

Citește și: Mihai Bobonete, imagini rare alături de soția sa, Cătălina. Cum s-au fotografiat cei doi în vacanță. „Frumoasă ca o dalie!”

Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Și mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării, cu tot ce vine el”, a spus actorul.

Soția lui Mihai Bobonete este make-up artist, deși a absolvit Facultatea de Psihologie. Ea este mai mică decât soțul ei cu 3 ani și s-au cunoscut pe vremea când erau doar copii.

Mihai Bobonete avea 14 ani la vremea când și-a întâlnit actuala soție. De atunci, cei doi au format o legătură extrem de puternică și au una dintre cele mai solide căsnicii din showbizul românesc.

Actorul a vorbit mereu la superlativ despre soția lui.

„A fost tot timpul partea mea mai bună și a fost tot timpul un om tare frumos. Faptul că o am lângă mine de aproape 30 de ani m-a făcut pe mine să devin mai bun”, a mărturisit actorul.

Urmărește-ne pe Google News