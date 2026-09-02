Boicot în Camera Deputaților. PNL și USR nu participă la ședința de plen, ca semn de protest față de alianța PSD-AUR

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Parlamentarii PNL și USR blochează toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților astăzi, 2 septembrie, ca semn de protest față de „alianța PSD-AUR”.

PNL și USR, boicot în Camera Deputaților

Deputații PNL și USR au decis să nu participe miercuri la activitățile din Camera Deputaților, inclusiv la ședința de plen, Biroul Permanent și Comitetul liderilor și ședințele comisiilor.

Partidele politice spune că protestează față de abuzurile majorității PSD-AUR-S.O.S și spun că au încălcat regulamentul Parlamentului și decizii ale Curții Constituționale.

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UDMR anunță că rămâne în alianța de dreapta și va continua să susțină activitatea Guvernului în Parlament.

Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a anunțat că majoritatea PSD-AUR a încălcat regulamentul modificând componența Biroului Permanent.

„Suntem astăzi aici prezenți pentru a vă anunța că grupurile parlamentare PNL și USR din Camera Deputaților vor realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-S.O.S. în raport cu abuzurile pe care le-au început din urmă cu mai multă vreme și le-au concretizat în aceste din urmă zile. Ieri am avut un exemplu elocvent de încălcare a regulamentului Camerei Deputaților, a unor decizii ale Curții Constituționale cu privire la modul regulamentar de funcționare în Camera Deputaților.

Și în acest sens poate este bine să dăm citire și unei decizii a Curții Constituționale pentru a măsura acest abuz, în sensul în care spune decizia 1.490/2010, competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din Biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură cum este alianța de guvernare PSD-AUR-S.O.S., iar eventuala modificare a componenței Biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânșii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune”, a declarat Gabriel Andronache.

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El a mai spus că PSD, AUR și S.O.S s-au comportat în mod abuziv și au votat o modificare fără să fie discutată cu liderii grupurilor parlamentare.

USR acuză că ordinea de zi este ilegală

Pe de altă parte, USR spune că majoritatea parlamentară a încălcat Constituția și regulamentul Camerei Deputaților. Mai mult, Diana Stoica, liderul deputaților USR, spune că ordinea de zi a plenului este ilegală, miercuri.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD-extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz. (…)

PSD și AUR fac doar abuzuri, încalcă statul de drept, încalcă Constituția. Abuzurile au început pe ceea ce privește pachetul legilor justiției inițiate de colegii mei juriști din USR încă de la convocarea comisiei, care a fost făcută în mod neregulamentar, deci ilegal, cu mai puțin de 24 de ore”, a spus deputata.

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