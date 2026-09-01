Ilie Bolojan, reacție după ce România a pierdut sute de milioane de euro din PNRR: „Guvernul pe care îl reprezint nu are nicio responsabilitate”

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Ilie Bolojan a avut o primă reacție după ce România a pierdut sute de milioane de euro din PNRR, pentru că anumite jaloane nu a fost îndeplinite la timp. Premierul a făcut bilanțul programului european de finanțare și a explicat din ce cauză nu a mai putut primi banii țara noastră.

Ilie Bolojan, după ce România nu a îndeplinit jaloane din PNRR

Pe 31 august 2026 s-a încheiat programul PNRR, iar premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat situația investițiilor și a banilor europeni pe care România i-a atras.

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Șeful Guvernului a vorbit despre granturi și împrumuturi, dar și despre proiectele pe care țara noastră nu le-a putut finaliza în termen.

770 de milioane de euro a pierdut România din cauza unui jalon privind legea salarizării. Ilie Bolojan a spus că actualul Guvern nu își asumă responsabilitatea pentru neîndeplinirea acestui obiectiv și că au existat demersuri pentru a se găsi un consens politic.

Premierul a explicat că România a avut la dispoziție fonduri nerambursabile, dar și bani sub formă de împrumuturi prin PNRR.

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„Aşa cum ştiţi, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro şi una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program.

Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiţii importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârşitul anului se va deschide şi celălalt tronson şi în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani”, a spus premierul, la Prefectura Mureș.

Ce spune despre Legea Salarizării

Premierul interimar a vorbit și despre Legea Salarizării,, o reformă care trebuia să reprezinte unul dintre jaloanele PNRR.

El a spus că Guvernul pe care îl conduce nu are de ce să fie responsabil de banii pierduți.

„Aşa cum ştiţi, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro şi una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program.

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Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiţii importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârşitul anului se va deschide şi celălalt tronson şi în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Paşcani”, a spus premierul, la Prefectura Mureș.

El a spus că România nu a reușit să îndeplinească nici un alt obiectiv asumat prin PNRR în domeniul decarbonizării, iar suma pierdută se ridică la 100 de milioane de euro.

O parte dintre probleme au fost cauzate de închiderea centralelor pe cărbune și de necesitatea ca România să găsească alternative pentru producerea energiei și asigurarea încălzirii populației.

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