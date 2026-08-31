Permisul auto și talonul se scumpesc de la 15 septembrie. Care sunt noile tarife

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Tarifele pentru emiterea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie se majorează începând cu 15 septembrie 2026, conform Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.
Plățile pot fi făcute și prin terminalele SelfPay sau prin platforma Ghișeu.ro.
Conform DGPCI, plățile făcute înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.
Ce tarife sunt în prezent
Taxa pentru permisul auto are o perioadă de valabilitate de 10 ani, începând cu data emiterii. Totuși, perioada de valabilitate poate diferi dacă posesorul permisului solicită reînnoirea acestuia înainte de data de expirare, taxa va trebui achitată din nou, iar noua perioadă de valabilitate începe în funcție de durata permisului reînnoit.