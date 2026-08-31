Permisul auto și talonul se scumpesc de la 15 septembrie. Care sunt noile tarife

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Tarifele pentru emiterea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizorie se majorează începând cu 15 septembrie 2026, conform Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Noi tarife pentru permisul auto și talon. Cât vor costa de la 15 septembrie

Taxa de permis auto trebuie plătită când ai nevoie de emiterea sau reînnoirea carnetului de conducere.

Cazurile în care este necesar să îți reînnoiești permisul sunt în caz de deteriorare sau în cazul în care ai nevoie de un duplicat.

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Noile tarife vor fi:

Permis de conducere – 139 de lei

Certificat de înmatriculare – 76 de lei

Autorizație de circulație provizorie – 25 de lei

Plățile pot fi făcute și prin terminalele SelfPay sau prin platforma Ghișeu.ro.

Conform DGPCI, plățile făcute înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Ce tarife sunt în prezent

Taxa pentru permisul auto are o perioadă de valabilitate de 10 ani, începând cu data emiterii. Totuși, perioada de valabilitate poate diferi dacă posesorul permisului solicită reînnoirea acestuia înainte de data de expirare, taxa va trebui achitată din nou, iar noua perioadă de valabilitate începe în funcție de durata permisului reînnoit.

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În cazul în care dai de un permis pentru o categorie diferită, taxa se va recalcula și perioada de valabilitate reîncepe odată cu schimbarea.

Momentan, tarifele sunt:

Permis de conducere: taxa de 89 de lei

Certificat de înmatriculare (talon) – 49 de lei

Autorizație de circulație provizorie – 13 lei

Unde poți achita noile tarife

Noile taxe pentru documentele auto și plăcuțele de înmatriculare pot fi achitate la terminalele SelfPay sau online, prin ghișeul.ro.

Sumele achitate înainte de 15 septembrie 2026 nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Așadar, șoferii care vor să solicite unul dintre documentele vizate trebuie să țină cont de data la care efectuează plata.

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