Zile libere 2027: câte zile libere legale sunt anul viitor și în ce luni cad 

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Calendarul cu zile libere 2027 începe promițător, cu data de 1 ianuarie care este într-o zi de vineri. Află câte zile libere în 2027 vom avea în total, în ce lună sunt cele mai multe și câte dintre ele pică în timpul săptămânii.

Românii vor avea 17 zile libere 2027, zile libere naționale sau mari sărbători religioase, în plus față de zilele de concediu pe care le are fiecare angajat. În 2027, nu vom putea beneficia de toate aceste zile, deoarece 8 dintre cele 17 sărbători legale pică în weekend. În schimb, 9 zile libere vor fi în timpul săptămânii și pot fi combinate cu weekendurile sau cu zile de concediu pentru a obține perioade mai lungi de odihnă.

În ianuarie 2027 vom avea trei zile libere, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai 2027, iar a doua zi de Paște va fi luni, 3 mai.

Anul 2027 vine și cu o situație mai puțin favorabilă pentru cei care așteaptă zilele libere de vară. Adormirea Maicii Domnului, 15 august, va fi duminică, iar acest lucru înseamnă că sărbătoarea nu va aduce o zi liberă suplimentară în cursul săptămânii. De asemenea, Ziua Muncii, 1 mai, va fi sâmbătă.

Calendar zile libere 2027

Potrivit calendarului sărbătorilor legale, în 2027 sunt 17 zile libere legale. Dintre acestea, 9 vor fi în zile lucrătoare, iar 8 vor cădea sâmbăta sau duminica.

Sărbătorile legale sunt stabilite prin legislația muncii și reprezintă, în principiu, zile în care salariații beneficiază de timp liber. Există însă și domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum spitalele, unitățile de alimentație publică, anumite servicii de urgență sau sectoare în care procesul de producție impune continuarea activității.

Pentru salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală în situațiile prevăzute de lege, există reguli speciale privind compensarea muncii prestate.

Iată calendarul complet al zilelor libere din 2027:

1 ianuarie, vineri – Anul Nou

– Anul Nou 2 ianuarie, sâmbătă – a doua zi de Anul Nou

– a doua zi de Anul Nou 6 ianuarie, miercuri – Boboteaza

– Boboteaza 7 ianuarie, joi – Sfântul Ioan Botezătorul

– Sfântul Ioan Botezătorul 24 ianuarie, duminică – Ziua Unirii Principatelor Române

– Ziua Unirii Principatelor Române 30 aprilie, vineri – Vinerea Mare

– Vinerea Mare 1 mai, sâmbătă – Ziua Muncii

– Ziua Muncii 2 mai, duminică – prima zi de Paște

– prima zi de Paște 3 mai, luni – a doua zi de Paște

– a doua zi de Paște 1 iunie, marți – Ziua Copilului

– Ziua Copilului 20 iunie, duminică – prima zi de Rusalii

– prima zi de Rusalii 21 iunie, luni – a doua zi de Rusalii

– a doua zi de Rusalii 15 august, duminică – Adormirea Maicii Domnului

– Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie, marți – Sfântul Andrei

– Sfântul Andrei 1 decembrie, miercuri – Ziua Națională a României

– Ziua Națională a României 25 decembrie, sâmbătă – prima zi de Crăciun

– prima zi de Crăciun 26 decembrie, duminică – a doua zi de Crăciun.

Zile libere în ianuarie 2027. Începutul de an aduce o minivacanță

Anul 2027 începe cu o veste bună pentru cei care își doresc să prelungească vacanța de iarnă. 1 ianuarie pică vineri, astfel că prima zi a anului este urmată de weekend. A doua zi de Anul Nou, 2 ianuarie, este sâmbătă.

Pentru cei care au posibilitatea să își ia o zi de concediu joi, 31 decembrie 2026, sau în zilele lucrătoare de după Anul Nou, perioada de Revelion poate fi transformată într-o vacanță mai lungă. Șuna ianuarie continuă cu zile libere importante. Boboteaza este miercuri, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan Botezătorul este joi, 7 ianuarie.

Prin urmare, pentru cei care își pot lua liber vineri, 8 ianuarie, se poate crea un weekend prelungit de patru zile, între 6 și 10 ianuarie. Este însă important de precizat că o astfel de zi de concediu trebuie solicitată și aprobată de angajator.

24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, va fi duminică, ceea ce înseamnă că această sărbătoare legală nu aduce un liber suplimentar în timpul săptămânii.

Paștele 2027. Patru zile de vacanță cu o singură zi de concediu

Una dintre cele mai bune perioade pentru o minivacanță în 2027 va fi cea din jurul Paștelui. Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie, vineri, iar Ziua Muncii va fi pe 1 mai, sâmbătă. Prima zi de Paște va fi duminică, 2 mai, iar a doua zi de Paște, luni, 3 mai.

Astfel, angajații vor avea deja trei zile libere consecutive începând de vineri, 30 aprilie și până luni, 3 mai, însă două dintre ele coincid cu weekendul. Cei care vor să obțină o vacanță mai lungă pot lua în calcul o zi de concediu pe marți, 4 mai. În acest fel, perioada 30 aprilie – 4 mai poate deveni o minivacanță de cinci zile.

Ziua Copilului 2027. 1 iunie va fi marți

În iunie avem o situație mai favorabilă. 1 iunie 2027, Ziua Copilului, va fi marți, ceea ce le oferă angajaților posibilitatea de a construi o minivacanță. Cei care își iau liber luni, 31 mai, pot avea patru zile consecutive libere, de sâmbătă până marți.

Este una dintre cele mai bune ocazii ale anului pentru o scurtă escapadă, mai ales că vremea este, de regulă, potrivită pentru excursii, vacanțe la mare sau la munte. Pentru familiile cu copii, această perioadă poate fi cu atât mai atractivă, deoarece Ziua Copilului este deja asociată cu activități dedicate celor mici.

Rusaliile 2027. A doua zi de Rusalii va fi luni

Rusaliile vor fi sărbătorite în 2027 pe 20 și 21 iunie. Prima zi va fi duminică, iar a doua zi de Rusalii va fi luni. Prin urmare, angajații vor avea un weekend prelungit de trei zile: sâmbătă, 19 iunie, duminică, 20 iunie și luni, 21 iunie.

Adormirea Maicii Domnului, 15 august 2027, pică duminică

Vara nu va fi la fel de generoasă cu zilele libere. 15 august 2027, Adormirea Maicii Domnului, va fi duminică. Este una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul zilelor libere, însă faptul că pică în weekend înseamnă că angajații nu primesc automat o zi liberă suplimentară în cursul săptămânii.

Pentru cei care vor să plece în concediu în august, este recomandat să își planifice din timp zilele de odihnă. În 2027, această sărbătoare nu va putea fi folosită pentru o punte avantajoasă.

Noiembrie și decembrie aduc ultimele zile libere din 2027

Finalul anului vine cu două sărbători legale importante în timpul săptămânii. Sfântul Andrei, 30 noiembrie 2027, va fi marți, iar Ziua Națională a României, 1 decembrie, va fi miercuri. Așadar, cei care își iau liber luni, 29 noiembrie, pot avea o perioadă de patru zile libere, de sâmbătă până miercuri, dacă includ weekendul anterior.

De asemenea, cei care își pot lua liber joi și vineri, 2 și 3 decembrie, pot obține o perioadă și mai lungă de odihnă, de aproape o săptămână, în funcție de programul de lucru.

Crăciunul 2027, sărbătorit sâmbăta

Din păcate, și sărbătorile de iarnă vin cu mai multe zile libere care se suprapun cu weekendul. 25 decembrie 2027 va fi sâmbătă, iar 26 decembrie va fi duminică. Astfel, cele două zile de Crăciun nu vor aduce zile libere suplimentare în timpul săptămânii.

Când poți avea cele mai bune minivacanțe în 2027

Chiar dacă 2027 nu este unul dintre cei mai generoși ani în ceea ce privește numărul sărbătorilor legale care cad în timpul săptămânii, calendarul permite câteva combinații interesante.

Cele mai bune perioade pentru a lega zilele libere de weekend sunt:

Ianuarie: 6 și 7 ianuarie sunt miercuri și joi. O zi de concediu vineri, 8 ianuarie, poate transforma perioada într-un weekend prelungit.

6 și 7 ianuarie sunt miercuri și joi. O zi de concediu vineri, 8 ianuarie, poate transforma perioada într-un weekend prelungit. Paște: 30 aprilie – 3 mai sunt zilele din jurul Vinerii Mari, Zilei Muncii și Paștelui. Cu o zi de concediu pe 4 mai, perioada poate ajunge la cinci zile.

30 aprilie – 3 mai sunt zilele din jurul Vinerii Mari, Zilei Muncii și Paștelui. Cu o zi de concediu pe 4 mai, perioada poate ajunge la cinci zile. 1 Iunie: sărbătoarea pică marți. O zi de concediu luni, 31 mai, poate oferi patru zile libere consecutive.

sărbătoarea pică marți. O zi de concediu luni, 31 mai, poate oferi patru zile libere consecutive. Rusalii: 20 iunie este duminică, iar 21 iunie este luni. Weekendul este astfel prelungit natural.

20 iunie este duminică, iar 21 iunie este luni. Weekendul este astfel prelungit natural. Sfântul Andrei și Ziua Națională: 30 noiembrie este marți, iar 1 decembrie este miercuri. Cu zile de concediu strategic alese, poate fi creată una dintre cele mai lungi minivacanțe ale anului.

Românii ar putea avea o zi liberă în plus?

În 2026 a existat o inițiativă legislativă privind transformarea datei de 10 mai într-o zi de sărbătoare legală nelucrătoare. Propunerea urmărește ca Ziua Independenței Naționale a României să devină și zi liberă, ceea ce ar mări numărul total al zilelor libere la 18. Deocamdată, legea este în stadiul de proiect la Senat.

Calendarul zilelor libere din 2027, pe scurt

Ianuarie

1 ianuarie – vineri – Anul Nou

2 ianuarie – sâmbătă – a doua zi de Anul Nou

6 ianuarie – miercuri – Boboteaza

7 ianuarie – joi – Sfântul Ioan

24 ianuarie – duminică – Ziua Unirii Principatelor Române

Aprilie – mai

30 aprilie – vineri – Vinerea Mare

1 mai – sâmbătă – Ziua Muncii

2 mai – duminică – Paștele

3 mai – luni – a doua zi de Paște

Iunie

1 iunie – marți – Ziua Copilului

20 iunie – duminică – Rusaliile

21 iunie – luni – a doua zi de Rusalii

August

15 august – duminică – Adormirea Maicii Domnului

Noiembrie – decembrie

30 noiembrie – marți – Sfântul Andrei

1 decembrie – miercuri – Ziua Națională

25 decembrie – sâmbătă – Crăciunul

26 decembrie – duminică – a doua zi de Crăciun.

Pentru cei care își planifică din timp concediul, calendarul este important: cu doar câteva zile de concediu alese strategic, anumite weekenduri pot fi transformate în perioade de odihnă de patru sau cinci zile.

Foto: Shutterstock

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