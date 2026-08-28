Regele Harald al Norvegiei, cel mai în vârstă monarh din Europa, a murit la vârsta de 89 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Regele Harald al Norvegiei, cel mai în vârstă monarh din Europa, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Suveranul s-a stins la Spitalul Național (Rikshospitalet) din Oslo, unde fusese spitalizat din data de 17 august pentru a primi tratament împotriva unei infecții bacteriene în sânge.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei domnii de peste trei decenii, în care s-a afirmat drept un reformator respectat, capabil să iasă din umbra tatălui său și să rămână un punct de sprijin pentru întreaga națiune.

Ultimele momente și mobilizarea Familiei Regale

Membrii familiei regale i-au fost alături până în ultimele clipe. Prințul moștenitor Haakon a vegheat la spital pe parcursul nopții de joi spre vineri, iar regina Sonja a sosit la spital la prima oră a dimineții. Alături de aceștia s-au aflat nepoții regelui și sora sa mai mare, prințesa Astrid, în vârstă de 94 de ani.

Anunțul oficial a fost făcut de Casa Regală printr-un comunicat solemn: „Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniștit la Spitalul Național (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35”.

Citeşte şi: Peter Cullen, actorul de voce din spatele unor personaje de legendă, a murit la 85 de ani

Citeşte şi: Bianca Nuțu de la Neatza cu Răzvan și Dani a născut primul copil. Cu ce s-a confruntat după ce a devenit mamă: „Am plâns două săptămâni cât nu am plâns ani întregi”

Citeşte şi: Alex Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit. Comediantul are o iubită de doi ani. „Îmi doresc copil!”

Doliu național și reacția autorităților

Vestea a provocat o emoție profundă în întreaga țară. În fața palatului din Oslo, numeroși cetățeni s-au adunat pentru a depune flori și a cânta imnul național. Posturile de televiziune și-au reorganizat grila de programe, postul public NRK trecând imediat la o transmisiune non-stop dedicată memoriei suveranului. Clasa politică a reacționat prompt la eveniment: prim-ministrul Jonas Gahr Stoere și-a anulat o vizită oficială în Germania, în timp ce președintele parlamentului, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt deplasarea în Islanda pentru a reveni de urgență în țară.

O moștenire definită prin devotament și popularitate

Deși atribuțiile sale au fost preponderent simbolice, regele Harald a rămas o figură centrală în viața Norvegiei, fiind prezent alături de cetățeni la locul dezastrelor naturale și adresându-se direct victimelor atacurilor. Sondajele de opinie realizate în luna mai a acestui an indicau că aproape două treimi dintre norvegieni susțin monarhia, Harald fiind constant cel mai popular membru al familiei regale. Legătura sa profundă cu poporul s-a reflectat și în refuzul său categoric de a renunța la tron în favoarea fiului său, regele reamintind mereu că „jurământul său de rege este pe viață”.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News