Regele Harald al Norvegiei, cel mai în vârstă monarh din Europa, a murit la vârsta de 89 de ani

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Regele Harald al Norvegiei, cel mai în vârstă monarh din Europa, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Suveranul s-a stins la Spitalul Național (Rikshospitalet) din Oslo, unde fusese spitalizat din data de 17 august pentru a primi tratament împotriva unei infecții bacteriene în sânge.
Dispariția sa marchează sfârșitul unei domnii de peste trei decenii, în care s-a afirmat drept un reformator respectat, capabil să iasă din umbra tatălui său și să rămână un punct de sprijin pentru întreaga națiune.
Membrii familiei regale i-au fost alături până în ultimele clipe. Prințul moștenitor Haakon a vegheat la spital pe parcursul nopții de joi spre vineri, iar regina Sonja a sosit la spital la prima oră a dimineții. Alături de aceștia s-au aflat nepoții regelui și sora sa mai mare, prințesa Astrid, în vârstă de 94 de ani.
Anunțul oficial a fost făcut de Casa Regală printr-un comunicat solemn: „Cu profundă tristețe anunțăm că Majestatea Sa, regele Harald, ne-a părăsit astăzi. Regele Harald s-a stins liniștit la Spitalul Național (Rikshospitalet) vineri, 28 august, la ora 6:35”.
Vestea a provocat o emoție profundă în întreaga țară. În fața palatului din Oslo, numeroși cetățeni s-au adunat pentru a depune flori și a cânta imnul național. Posturile de televiziune și-au reorganizat grila de programe, postul public NRK trecând imediat la o transmisiune non-stop dedicată memoriei suveranului. Clasa politică a reacționat prompt la eveniment: prim-ministrul Jonas Gahr Stoere și-a anulat o vizită oficială în Germania, în timp ce președintele parlamentului, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt deplasarea în Islanda pentru a reveni de urgență în țară.
O moștenire definită prin devotament și popularitate
Deși atribuțiile sale au fost preponderent simbolice, regele Harald a rămas o figură centrală în viața Norvegiei, fiind prezent alături de cetățeni la locul dezastrelor naturale și adresându-se direct victimelor atacurilor. Sondajele de opinie realizate în luna mai a acestui an indicau că aproape două treimi dintre norvegieni susțin monarhia, Harald fiind constant cel mai popular membru al familiei regale. Legătura sa profundă cu poporul s-a reflectat și în refuzul său categoric de a renunța la tron în favoarea fiului său, regele reamintind mereu că „jurământul său de rege este pe viață”.