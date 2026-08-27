Traian Băsescu, avertisment sumbru pentru România după eșecul Legii salarizării. „Va fi catastrofal!” Ce spune despre datoriile țării

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Traian Băsescu avertizează că România se află într-o situație financiară extrem de dificilă, iar eșecul adoptării Legii salarizării, combinat cu lipsa unui executiv cu drepturi depline, riscă să arunce țara la marginea credibilității internaționale. Fostul președinte a explicat că vulnerabilitatea economică nu derivă doar dintr-un singur proiect de lege blocat, ci din nivelul uriaș al datoriei publice și din costurile tot mai mari ale împrumuturilor.

Semnalul de alarmă transmis piețelor financiare

Fostul șef al statului subliniază că ratarea termenelor pentru o lege crucială arată incapacitatea clasei politice de a pune ordine în cheltuielile publice, iar combinarea acestui eșec cu o criză guvernamentală poate avea consecințe severe

„Și dacă ar fi fost un succes cu Legea salarizării și România tot era într-o situație financiară extrem de dificilă, datorită datoriilor și a serviciului datoriilor, a dobânzilor la datorii, la banii pe care îi împrumutăm. Lucrurile sunt mai dificile. Legea salarizării este una dintre emblemele pe care le are stabilitatea financiară a oricărei țări. Iată că nu am reușit să avem o lege credibilă pentru salarizarea personalului bugetar, au amânat-o pentru decembrie.

Deocamdată, marea problemă este că am dat semnalul foarte prost pentru piață că nu suntem capabili să ne ordonăm cheltuielile cu salariile” – a declarat fostul președinte al României, pentru Româniatv.net.

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Pericolul izolării internaționale și al unui guvern interimar

Prolongarea incertitudinii politice și incapacitatea de a oferi garanții de reformă pe termen lung afectează direct poziția României în raport cu partenerii externi și investitorii.

„Acest semnal, dacă va fi dublat și de o întârziere a desemnării unui guvern, va fi catastrofal. Incapacitatea de a avea o lege a salarizării și incapacitatea de a avea un guvern cu depline puteri ne aruncă în categoria țărilor cu care nu ai cum să discuți. Cum să discuți cu o Românie care stă atât de mult timp fără guvern?” – a adăugat Băsescu.

Cursa datoriilor și povara dobânzilor

Analizând riscurile economice, Traian Băsescu a arătat că principala amenințare la adresa stabilității naționale nu este un faliment iminent, ci ritmul nesustenabil în care crește datoria publică ca urmare a deficitului:

„Problema nu este incapacitatea de plată, problema este creșterea nesustenabilă a datoriei. Noi avem 240 miliarde datorii acum, la începutul anului. Dar avem un deficit bugetar de 6%. La fiecare procent de deficit înseamnă 3,8 miliarde, pentru că avem PIB-ul 380 de miliarde.

Fiecare procent de deficit este 3,8 miliarde. 3,8 miliarde înmulțit cu 6 dă peste 20 de miliarde. Care trebuie să-i împrumutăm, că nu-i avem, îi adăugăm la datorie. Cu cât micșorăm deficitul, cu atât o să ne scadă suma pe care o împrumutăm anual, dar tot timpul adăugăm la datorie.”

Miza unui executiv credibil în fața creditorilor

În finalul intervenției sale, fostul șef al statului a arătat că o guvernare stabilă reduce automat costurile de finanțare ale țării, economisind miliarde din bugetul public.

„Gura de aer a unui nou Guvern este că în loc să împrumuți cu 6,80 vei împrumuta cu 5,20 dobândă, ceea ce e extraordinar de important. Plătim peste 10 miliarde dobânzi anul acesta, la împrumuturile pe care le avem. Fiecare centimă de dobândă la volumul de datorii pe care îl avem este extrem de importantă. Una este să ai un guvern căzut și să te împrumuți cu 6,5-6,6 procente dobândă, alta este să te împrumuți cu 5 procente dobândă cu un guvern credibil” – a mai spus fostul președinte pentru aceeași sursă.

Foto – Profimedia

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