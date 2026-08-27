Legea salarizării aruncă în aer coaliția! Nicușor Dan confirmă eșecul, iar Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu își aruncă acuzații dure. „PSD a compromis șansa României de a încasa 770 mil. euro!”

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Legea salarizării unice declanșează tensiuni politice majore la nivel înalt, după ce eșecul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR a dus la pierderea definitivă a 770 de milioane de euro din PNRR. Tensiunile acumulate în ultimele luni de discuții mediate de Cotroceni au izbucnit tranșant în spațiul public, punând în lumină divergențele profunde dintre partidele din coaliție și aruncând vina pentru blocaj de la un lider la altul.

Nicușor Dan anunță un eșec la nivel înalt

Președintele Nicușor Dan a fost primul care a ieșit public pentru a anunța eșecul negocierilor pe care le-a mediat încă din primăvară. Șeful statului a subliniat că presiunea timpului și amânările succesive au fost fatale pentru finalizarea acestui proiect crucial.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, a transmis Nicușor Dan, conform digi24.ro, adăugând că formațiunile „și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”.

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Ilie Bolojan acuză PSD de populism și sabotaj

Reacția premierului interimar Ilie Bolojan nu s-a lăsat așteptată, acesta atacând Dur partenerii de negociere din PSD. Liderul liberal consideră că blocajul a fost provocat intenționat din motive electorale și pentru protejarea unor interese de grup din sistemul bugetar.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar. PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor. Pentru a-și justifica faptele, PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit Hotnews.ro.

Sorin Grindeanu aruncă vina pe Guvern

În replică, Sorin Grindeanu a plasat întreaga responsabilitate pentru ratarea jalonului din PNRR pe seama șefului Executivului. Social-democratul susține că formațiunea sa a refuzat o variantă de lege care ar fi afectat veniturile angajaților din sectoarele esențiale.

„Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan. Nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor. De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, a replicat Sorin Grindeanu.

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