Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: „Ei au încredere în mine 100%!” Ce spune despre o nouă relație

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Opt luni s-au scurs de la despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, iar artista a decis să vorbească deschis despre procesul de vindecare, suportul necondiționat primite din partea familiei și modul în care privește perspectiva unei noi relații. După o perioadă marcată de schimbări majore, cântăreața își ascultă intuiția, își pune liniștea pe primul loc și subliniază importanța valorilor familiale.

Sfatul părinților și încheierea ședințelor de terapie

Sprijinul oferit de familie a jucat un rol esențial în consolidarea stării ei de bine după divorț. Părinții i-au fost alături în fiecare moment, încurajând-o să rămână fidelă propriilor sentimente și să nu forțeze nicio etapă a procesului de refacere.

„Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. Nu mai fac terapie, am făcut.

Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțeles că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.ro.

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Profilul partenerului ideal: „Primordial este să fie un om onest și deschis”

Pășind cu maturitate peste încercările din ultimele luni, Codruța Filip explică faptul că prioritățile sale s-au schimbat semnificativ. Statutul financiar sau detaliile legate de astrologie nu reprezintă criterii relevante pentru ea, punând preț pe caracter, loialitate și conexiune autentică.

„Eu nu pun accent pe zodii. Eu cred că trebuie să știi chestii generale, din ce familie provine, ce trecut are, bine mna… nu despici firul în patru. Pentru mine, primordial este să fie un om onest și deschis. Poate e important să te bazezi pe instinct. Mi-am dat seama că familia e cea mai de preț și nu trebuie să renunți doar că pentru tine nu a mers la un moment dat”, a adăugat cântăreața.

Așteptările dintr-o nouă relație și importanța implicării egale

Discutând despre modul în care vede viitorul sentimental, Codruța Filip își menține credința în iubire, însă condiționează succesul unei legături de reciprocitate absolută. Ea consideră că o relație sănătoasă presupune transparență totală și eforturi egale din partea ambilor parteneri.

„Eu am spus la un moment dat că viața bate filmul, deci da, se poate. Dar uite, o să-ți spun altceva: eu încă cred cu tărie că expresia asta este adevărată și că poate fi reală la un moment dat. Cred că trebuie să existe foarte multă sinceritate din partea amândurora și cred că trebuie să fie dispuși amândoi să meargă până la capăt și să fie loiali, pentru mine asta este foarte important.

Și deschiși unul față de celălalt și să n-aibă secrete, e esențial. Până la urmă, cred că trebuie să iubească amândoi, nu e suficient ca unul să-și dăruiască tot sufletul și celălalt să vină cu jumătăți de măsură sau poate spre deloc. La un moment dat, îmi era greu tot timpul, nu conta momentul zilei, dar am depășit cumva tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că mie dintotdeauna mi s-a spus că sunt un om foarte tare, și psihic vorbind. Și cred că pur și simplu mi-am indus ideea asta și am zis nu, eu trebuie să trec peste asta și trebuie să fiu bine.

Și în primul rând, pentru mine sunt foarte importanți oamenii din jurul meu, oamenii la care eu țin foarte tare și pe care-i prețuiesc. Și dacă văd că starea mea le face rău, automat încerc să-mi revin ca să-i văd fericiți”, a precizat Codruța Filip în podcastul Salvat de clopoțel.

Foto – Facebook

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