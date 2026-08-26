Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă de faptul că nu se ocupă suficient de copilul lui: „Face diferențe”

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Vica Blochina și Victor Pițurcă au împreună un băiețel, pe nume Edan, în vârstă de 10 ani. Blondina l-a acuzat pe tatăl copilului că nu s-ar ocupa suficient de acesta și că ar face diferențe între copii.

Fiul lui Pițurcă, trimis la mare cu 10 euro

Vica Blochina a vorbit despre relația pe care o are cu Victor Pițurcă, tatăl fiului ei. Ea susține că apar tot timpul neînțelegeri legate de bani și îl acuză pe acesta că face diferențe între copiii lui.

Vedeta a explicat că lucrurile au legătură în principal cu situația financiară a copilului. Edan a crescut alături de mama lui, iar ca adolescent s-a mutat la tatăl lui. Acum, băiatul locuiește cu Victor Pițurcă, dar are o relație apropiată cu mama lui.

Blondina a declarat într-un interviu pentru Știrile Antena Stars că ar vrea ca Pițurcă să își trateze toți copiii în mod egal, când vine vorba despre bani și susține că Edan resimte diferențele.

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„Nu ne înțelegem la bani niciodată. Problema la noi întotdeauna este pe parte financiară tot ce e legat de copil. Este foarte important pentru mine să nu facă diferențe între copii, deși el face diferențe. Băiatul simte, da. Ultima ceartă a noastră a fost tot din punctul acesta de vedere. Tot timpul au fost discuții financiare, deși niciodată nu am cerut niciun ban. Dacă m-am luptat în procese cu el, a fost pentru pensia alimentară”, a declarat Vica Blochina.

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Vedeta susține că nu i-a cerut niciodată bani lui Pițurcă pentru ea și că toate procesele dintre ei au avut legătură cu pensia alimentară a băiatului.

Edan a plecat la mare cu 10 euro în buzunar

Vica Blochina a povestit despre un moment care a deranjat-o teribil. Edan ar fi mers pe litoral ca să fie alături de mama lui, de ziua acesteia. Ea a rămas șocată când a aflat că băiatul avea doar 10 euro la el.

„Copilul a venit la mare, la ziua mea. Copilul face facultate și a venit cu 10 euro în buzunar, pentru că atât a considerat el că trebuie să îi dea. Câteodată e foarte deranjant să vezi lucrurile acestea”, a declarat Vica Blochina.

Edan locuiește în acest moment în casa lui Victor Pițurcă, după ce anterior locuise cu mama lui. Blondina spune că este important ca fiul ei să aibă parte și de prezența tatălui în viața de zi cu zi.

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