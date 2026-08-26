Fata cea mare a lui Gordon Ramsay, Megan, s-a logodit. „Și-a anunțat și ea nunta!”

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Celebrul bucătar britanic Gordon Ramsay trece prin momente pline de emoție în plan personal. La doar opt luni după ce fiica sa Holly și-a unit destinul cu campionul olimpic Adam Peaty, starul din Hell’s Kitchen a confirmat că o altă fiică a sa urmează să ajungă la altar. Este vorba despre Megan, o prezență extrem de discretă în viața publică, a cărei logodnă aduce un moment de liniște în familie după controversele intense care au umbrit ultimul eveniment festiv din viața clanului Ramsay.

De la lacrimi la nuntă la o nouă veste mare

Gordon Ramsay a făcut marele anunț în timpul unei apariții la emisiunea americană Live with Kelly and Mark, unde a rememorat mai întâi emoțiile trăite la nunta fiicei sale Holly, în vârstă de 26 de ani. Aceasta s-a căsătorit în luna decembrie a anului trecut cu înotătorul olimpic Adam Ramsay-Peaty, la Abația din Bath. Cu toate că evenimentul a fost marcat de tensiuni din cauza unei certe dramatice dintre sportiv și propria sa familie, Gordon Ramsay a trăit momentul la intensitate maximă.

„Da, a fost unul dintre acele momente uimitoare. Iar discursul… e vorba despre fetița ta, nu-i așa? Am plâns de mama focului. Eram un dezastru emoțional, omule, îți spun sincer. A fost atât de emoționant, dar ziua trece atât de repede, nu?”, a mărturisit bucătarul în vârstă de 59 de ani.

Bucuria a fost însă dublată rapid de o altă veste primită în cadrul familiei. „Iar săptămâna trecută, cealaltă fiică a noastră și-a anunțat și ea nunta. Așa că lucrurile merg pe bandă rulantă…”, a adăugat Ramsay, informația fiind ulterioară confirmată oficial pentru publicația Mirror de către purtătorul său de cuvânt.

Cine este viitorul ginere și cum reacționează tatăl protector

Megan, în vârstă de 28 de ani, a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor, neavând conturi publice pe rețelele de socializare. Din acest motiv, identitatea viitorului ei soț rămâne deocamdată un mister pentru publicul larg. Nu se știe dacă este vorba despre un nou partener sau despre Byron, un fost iubit cu care Megan s-a împăcat în urmă cu patru ani, decizie care nu a fost primită deloc bine de tatăl ei la acea vreme.

În cadrul emisiunii The Kelly Clarkson Show, Gordon Ramsay își amintea amuzat, dar ferm, despre confruntarea pe care a avut-o cu tânărul respectiv.

„Am făcut un lucru cu adevărat urât săptămâna trecută. Megan a început să se vadă din nou cu fostul ei iubit, iar numele lui este Byron… La început a fost OK, dar puțin moale. Vrei un bărbat adevărat pentru fiica ta, iar el era pur și simplu puțin patetic. Îmi venea să-l omor pe micul ticălos! Fără glumă, am aflat numărul lui de telefon de la fiica noastră cea mică, Tilly”, povestea cheful la acel moment.

Ramsay a mărturisit că l-a apelat direct pe FaceTime pe tânăr în timp ce acesta lua cina cu Megan. „A răspuns la telefon și îi tremura mâna. I-am spus: ‘Byron, eu sunt! Nu viitorul tău socru, micule ticălos!’ Megan s-a aplecat, a apăsat pe ecran și mi-a închis, ceea ce a fost atât de nepoliticos!”, a adăugat el.

Relațiile cu ginerii din familia Ramsay

Dacă în trecut a fost un tată extrem de strict cu partenerii fiicelor sale, Gordon Ramsay se bucură în prezent de legături excelente cu ceilalți bărbați din familie. El se înțelege foarte bine cu Henry Farrow, realizatorul de podcasturi sportive care este partenerul fiicei sale Tilly, și are o relație deosebit de apropiată cu Adam Ramsay-Peaty, care urmează să devină tată alături de Holly.

Ramsay nu a ezitat să își arate admirația pentru campionul olimpic. „Este un domn, un adevărat profesionist. Adam este atât de cu picioarele pe pământ. Nu umblă cu nasul pe sus doar pentru că e campion olimpic”, a declarat bucătarul.

Legătura strânsă dintre cei doi a fost evidențiată și în timpul unei ediții a podcastului High Performance, când gazda emisiunii a citit un mesaj trimis de Ramsay despre ginerele său. „Vreau să știi că este un tânăr uimitor, cu o atitudine extraordinară. Sincer, nu mi-aș fi putut dori un viitor ginere mai modest și mai respectabil. Ce a realizat este incredibil și încă nu s-a oprit aici. Aștept cu nerăbdare să ne revedem curând”, îi scria starul TV. Emoționat de cuvintele socrului său, sportivul a reacționat pe loc: „Mă emoționează profund. Nu vreau să plâng la podcast, dar mă face foarte emoționat”.

După valul de emoții de la prima nuntă și împăcarea cu statutul de socru, Gordon Ramsay se pregătește acum pentru cel de-al doilea eveniment major din viața fiicelor sale, dovedind că, dincolo de duritatea de pe ecran, rămâne un tată profund atașat de familia sa.

Foto – Profimedia / Getty / Instagram

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