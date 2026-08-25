Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show

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Cristina Belu, alias Frankie, este una dintre ispitele de la Insula Iubirii 2026. Tânăra de 35 de ani promite o experiență intensă, fără compromisuri, trăind fiecare moment la cote maxime.

Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026

Frankie, pe numele său real Cristina Belu, una dintre ispitele de la Insula Iubirii 2026. Artista de 35 de ani impresionează prin tatuajele sale spectaculoase și prin atitudinea sinceră și directă.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a declarat Frankie.

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„Îmi doresc să fiu apreciată”

Frankie este definită prin pasiunea pentru artă. De la sculptură la pictură și zugrăvit, Frankie își exprimă creativitatea în multiple moduri. Tatuajele, deși sunt emblematice pentru stilul ei, sunt doar o fațetă a personalității complexe pe care o va aduce pe micile ecrane.

„Cel mai greu mă aștept să fie să devenim sincere cu acele conexiuni pe care le formăm. Îmi doresc să fiu apreciată, dar nu am un plan să fiu într-un anumit fel. O să fiu așa cum sunt, și cine mă place, super, cine nu… nu au gusturi”, a adăugat ea.

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„Va fi super fun, chiar dacă o să ajung să mă îndrăgostesc sau nu”

Cu o energie debordantă și o perspectivă pozitivă asupra experienței, Frankie este pregătită să trăiască fiecare moment la intensitate maximă. „Sunt convinsă că va fi cea mai tare experiență, indiferent de ceea ce se va întâmpla acolo, pentru fiecare dintre noi. Nu poți compara nici oamenii, nici trăirile. Va fi super fun, chiar dacă o să ajung să mă îndrăgostesc sau nu”, a concluzionat ea.

Insula Iubirii 2026 va avea premiera pe 4 septembrie, iar Frankie este pregătită să aducă autenticitate și culoare sezonului X.

Foto: Instagram

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