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Mihai Ban este un pilot român de rally-raid și off-road care a participat alături de rapperul Cheloo la Asia Express 2026, care va avea premiera pe 6 septembrie 2026.

Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026

Un pilot de elită și un rapper nonconformist, împreună pe Drumul Mătăsii. Mihai Ban, cunoscut pentru performanțele sale la rally-raid și off-road a trecut printr-o aventură de neuitat la Asia Express 2026, alături de Cheloo. Cei doi au parcurs 7.000 de kilometri de traseu,

Cine este Mihai Ban

Originar din Alba Iulia, Mihai Ban este un sportiv care a dus România pe culmile succesului în cea mai dificilă competiție de rally-raid din lume: Raliul Dakar. În 2022, alături de Cheloo, Mihai Ban a intrat în istorie ca parte din primul echipaj auto românesc care a încheiat integral acest raliu legendar.

„Mihai este omul în care am încredere totală. La 200 de kilometri la oră, zici că doarme la volan, este incredibil de calm”, mărturisea Cheloo, citat de TVmania.ro, despre partenerul său de drumuri extreme.

De la dunele deșertului la provocările vieții cotidiene

Participarea lui Mihai Ban la Asia Express 2026 nu este deloc întâmplătoare. Prietenia puternică dintre el și Cheloo s-a sudat în condiții extreme: nopți nedormite, praf sufocant și provocări tehnice pe traseele dure ale deșertului. Această experiență comună le-a cimentat o legătură bazată pe încredere totală și un respect profund reciproc.

Cei doi și-au transferat dinamica de pilot și co-pilot într-un format complet diferit. Fără mașini de curse, dar cu un rucsac în spate, au trebuit să-și folosească abilitățile de adaptabilitate și să-și pună la bătaie rezistența psihică pentru a înfrunta obstacolele neașteptate ale călătoriei prin Asia.

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Mihai Ban: un model de calm și hotărâre

Mihai Ban este meticulos, calculat și extrem de rezistent la stres. Obișnuit să gestioneze situații limită, Ban a fost, probabil, cel care a păstrat echipa pe linia de plutire în momentele dificile.

Fie că au avut de negociat cu localnici, de găsit mijloace de transport improvizate sau de înfruntat provocările culturale ale țărilor prin care au trecut, calitățile lui Ban sigur s-au dovedit utile.

O competiție care promite să captiveze

Fanii Asia Express așteaptă cu sufletul la gură să vadă cum s-a descurcat duo-ul format din Cheloo și Mihai Ban. Este mai mult decât o competiție – este o lecție despre prietenie, reziliență și cum să faci față necunoscutului.

Pentru Mihai Ban, care este obișnuit cu relativul confort al vehiculelor de concurs, trecerea la incertitudinea autostopului reprezintă o provocare complet nouă. Cum se va adapta acest campion în fața unui test atât de diferit? Toate privirile vor fi îndreptate spre ei atunci când vor porni în aventura vieții lor, sub privirile atente ale Irinei Fodor.

Foto: Antena 1; Instagram

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