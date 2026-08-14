Valentin Sanfira, dezvăluiri sincere despre greutățile prin care a trecut: „M-a îngenuncheat viața”

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Valentin Sanfira a transmis un mesaj plin de emoție și sinceritate despre greutățile prin care a trecut, dar și despre puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când viața l-a pus la cele mai grele încercări.

Valentin Sanfira, mărturisiri despre perioada grea prin care a trecut

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după opt ani în care au format un cuplu, iar vestea a venit ca un șoc pentru apropiați și fani.

Cântăreața a vorbit despre faptul că decizia a venit în urma unui eveniment și a lăsat să se înțeleagă că ar fi fost vorba despre infidelitate din partea fostului ei soț.

Pe de altă parte, Valentin Sanfira nu a apărut niciodată public pentru a vorbi despre motivele care au dus la despărțire.

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În schimb, el a postat câteva mesaje, însă fără să se refere direct la perioada prin care a trecut.

Acum, interpretul a transmis un mesaj puternic despre greutățile prin care a trecut și lecțiile pe care le-a învățat în urma lor.

Artistul a publicat o fotografie cu el, iar pe fundal a ales un sunet cu un mesaj profund.

„M-a îngenuncheat viața, dar nu m-a învins. Mi-a rupt bucăți din suflet, dar nu din credință. Am căzut, dar nu am rămas jos, pentru că nu m-am rugat niciodată să îmi fie ușor, m-am rugat doar să pot duce tot ce vine. Când lumea s-a îndepărtat, Dumnezeu a rămas. Când oamenii au închis ușile, El mi-a deschis drumuri. Când am simțit că nu mai pot, mi-a arătat că pot încă un pas.”

Mesajul continuă cu câteva cuvinte încurajatoare pentru cei care au trecut prin obstacolele vieții și au reușit să se ridice și să își recapete viața.

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„Durerea nu m-a slăbit, m-a înarmat. M-a făcut să văd cine merit să fiu și cine nu a meritat niciodată să rămână lângă mine. Astăzi nu mai cer nimănui nimic, astăzi mă ridic cu liniștea mea, cu puterea mea, și cu credința că tot ce am pierdut a fost doar ce nu era pentru mine.”

Nu este prima oară când interpretul alege să transmită mesaje în acest fel, prin melodii și versuri puternice.

„Am învățat că oamenii vin și pleacă, dar lecțiile rămân. Am învățat că vorbele dor, dar tăcerile trădează și mai rău. Am înțeles că nu pot salva pe toată lumea, dar mă pot salva pe mine”, se mai aude pe finalul sonor al postării făcute de Valentin Sanfira.

„Îmi car rănile ca pe niște medalii”

La final, mesajul vorbește despre puterea de a trece peste rănile trecutului.

„Îmi car rănile ca pe niște medalii pentru fiecare zi în care nu am renunțat și merg înainte pentru că știu că drumul meu nu se termină în întuneric. Drumul meu începe acolo unde alții obosesc.

Poate nu am tot ce îmi doresc, dar am tot ce îmi trebuie. Credință, curaj și un Dumnezeu care m-a ridicat atunci când nimeni nu a întins mâna. Pentru mine, asta e victoria adevărată”, a fost mesajul transmis de Valentin Sanfira.

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