Gigi Becali, călare pe măgar. Imaginile care au devenit virale. Cât a plătit ca să ajungă primul la Muntele Athos

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Gigi Becali este autorul ultimelor imagini virale, după ce a fost filmat când urca pe munte călare pe un măgar, la Muntele Athos. Filmarea cu patronul FCSB a devenit rapid virală și a atras o mulțime de comentarii.
Așadar, Becali a văzut un om care trecerea cu niște măgari și l-a plătit cu 1000 de euro ca să îi dea un măgar și să ajungă pe munte.
„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea… Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa.
Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul”, a povestit Gigi Becali la Fanatik.
Cu măgarul la cota 1.500
Imaginile cu Becali călare pe măgar mergând la cota 1.500 pe muntele Athos au devenit rapid virale. A reușit să îi întreacă pe ceilalți pelerini, iar videoclipul a făcut sute de mii de vizualizări.
Omul de afaceri a vorbit și despre donațiile pe care le-a făcut pentru chiliile românești de pe Muntele Athos. Conform declarațiilor lui, una dintre sumele oferite s-au ridicat la trei milioane de dolari, bani împărțiți între chiliile de pe Athos. Motivația latifundiarului a fost că a vrut ca monahii români să aibă condiții mai bune și a recunoscut că ulterior a continuat să ofere bani în funcție de nevoile acestora.
„M-am dus, am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti de pe muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugaţi de greci! Am aranjat totul acolo.
Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut. Urcuşul durează 10 ore. Am urcat 10 ore fără oprire uneori. Bine, te opreşti 10 minute, un sfert de oră, apoi pleci iar!”, a declarat Gigi Becali.