Ioana Grama, vacanță alături de fostul soț și părinții lui. Cum a reacționat fetița ei când și-a văzut părinții împreună: „Vom fi întotdeauna o familie”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ioana Grama a plecat în vacanță alături de fostul soț, Alex Țăgurean. Cei doi au vrut să îi facă o surpriză Ayanei, fiicei lor, așa că au surprins-o la aeroport. Deși au divorțat în 2021, influencerița și fostul soț continuă să facă o echipă minunată când vine vorba despre creșterea fetiței lor.

Ioana Grama și fostul soț, din nou împreună de dragul fetiței lor

Înainte de a pleca în vacanță, Ioana Grama a ajuns la aeroport, unde urma să o surprindă pe Ayana, care credea că va pleca doar cu tatăl și bunicii ei.

Ea a publicat un videoclip emoționant în care a vorbit despre faptul că abia așteaptă să îi vadă fața copilului ei, când va afla că va petrece o vacanță alături de ambii părinți.

Citește și: Ioana Grama vorbește despre complexul ei fizic. Ce parte a corpului ei nu îi place: „Știu că vă șochează”

Ioana Grama și Alex Țăgurean au divorțat în urmă cu mai mulți ani, însă se înțeleg de minune și comunică excelent când vine vorba despre creșterea și bunăstarea fetiței lor, Ayana, care petrece timp cu fiecare dintre părinți.

De data aceasta, influencerița a ales să îi facă o bucurie micuței și să aibă parte de familia întregită în vacanță. Copila nu știa că va veni și mama ei, care a apărut la aeroport pentru a o surprinde.

„Mergem în vacanță cu familia. Ayana nu știe că și eu merg cu familia, știe doar că merge cu Alex și cu părinții lui. Urmează să-i facem o surpriză pentru că merg și eu cu mama și habar nu are, urmează să vină aici, în lounge. Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața. O să fie super happy”, le-a spus Ioana Grama urmăritorilor de pe Instagram.

Citește și: Ioana Grama s-a despărțit de iubit: „Am învățat că oamenii nu se schimbă”

Ea a surprins momentul în care fiica ei a văzut-o în aeroport și a îmbrățișat-o.

„Pentru ea, vom fi întotdeauna o familie, iar cât timp viața ne permite să îi oferim astfel de amintiri împreună, alegem să o facem”, a scris influencerița în descrierea videoclipului emoționant.

Și pentru Alex a fost dificil să păstreze secretul, însă a reușit să îi facă o bucurie fiicei sale.

Au divorțat după doi ani de căsnicie

Influencerița și fostul ei soț au fost căsătoriți doar doi ani. Ea a făcut anunțul divorțului în 2021, în pragul sărbătorilor de iarnă și a explicat că a fost o decizie extrem de grea, însă nu mai există nicio cale de întoarcere.

„A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești.

Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susținem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum.

Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, a fost mesajul publicat de Ioana Grama pe Instagram la momentul acela.

Urmărește-ne pe Google News