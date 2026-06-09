Ioana Grama s-a despărțit de iubit: „Am învățat că oamenii nu se schimbă”

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Ioana Grama a anunțat că s-a despărțit de iubit, pe care l-a descris drept „perfect”. Influencerița a explicat motivele pentru care ea și partenerul ei au decis să meargă pe drumuri separate.

De ce s-a despărțit Ioana Grama de iubit

Ioana Grama, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a anunțat că s-a despărțit de iubitul ei, un bărbat despre care a vorbit cu multă admirație în trecut. Potrivit declarațiilor ei, despărțirea a fost inevitabilă, deși au avut o relație frumoasă. Într-o confesiune sinceră pe Instagram, Ioana a explicat motivele care au dus la decizia de a pune punct relației.

„Nu am mai primit flori, iar asta pentru că m-am despărțit de iubitul meu perfect, care chiar era perfect. De asta îmi pare rău, pentru că era cel mai bun om pe care l-am avut ca partener. Dar este respingător și nu pot, abandonul emoțional mă termină psihic. Asta este cel mai dureros și a fost dureros pe parcursul ultimelor luni, faptul că a trebuit să renunț la un om atât de bun și de atent”, a declarat influencerița, citată de Spynews.ro.

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„Am învățat că oamenii nu se schimbă”

Ioana a recunoscut că, deși partenerul său era un om grijuliu și atent, incompatibilitățile emoționale au fost prea mari pentru a continua relația. Ea a mărturisit că suferința din ultimele luni a fost dificil de gestionat.

„Toate lucrurile pe care vi le-am zis sunt adevărate în continuare, doar că emoțional, din punctul acesta de vedere, e off. Eu sunt foarte anxioasă, sensibilă și nu pot să fac față. Pentru mine suferința e prea mare. Am învățat că oamenii nu se schimbă și mi-am dat seama că este un aspect peste care nu pot să trec”, a explicat ea.

Deși despărțirea a fost dureroasă, Ioana spune că procesul de vindecare a fost mai ușor decât în cazul unei relații toxice pe care a experimentat-o anterior. Acest moment din viața ei vine ca o lecție despre importanța sănătății emoționale și a compatibilității într-o relație.

Foto: Instagram

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