Ioana Grama vorbește despre complexul ei fizic. Ce parte a corpului ei nu îi place: „Știu că vă șochează”

Ioana Grama este una dintre cele mai cunoscute și iubite influencerițe din România. Bruneta arată senzațional, însă ea a mărturisit că are un complex pe care nu îl știe nimeni. Ea a vorbit pentru prima oară despre acest lucru.

Ioana Grama, complexată de picioarele ei

Ioana Grama a vorbit despre faptul că are un complex fizic. Influencerița a mărturisit că nu este neapărat mulțumită de felul în care arată picioarele ei. Bruneta a spus că este de părere că uneori poate fi prea exigentă cu ea însăși.

Pe scurt, este vorba despre pulpele sale. Ioana Grama crede că picioarele sale sunt prea groase în partea de sus. În plus, a dezvăluit ea, există momente în care își compară picioarele cu ale unui fotbalist.

„Știu că vă șochează chestia asta. Îmi plac picioarele mele, știu că am picioare frumoase, dar câteodată, sunt nebună și mi se pare că sunt prea groase în partea de sus, că sunt prea bulănoasă și mi le compar cu picioarele unui fotbalist. Așa mi se pare. Nu tot timpul le văd așa, dar câteodată da. Așa mi se pare. Știu, sunt nebună, dați cu pietre în mine”, a spus Ioana Grama, pe Instagram, spre surprinderea tuturor.

Mai mult, ea primește constant complimente pentru picioarele ei lungi și sexy.

Vrea să renunțe la tatuaje

Ioana Grama se alătură vedetelor care au decis să renunțe la tatuaje. Mai mult, bruneta are un tatuaj pe care și l-a făcut la 19 ani pentru iubitul ei de atunci.

Totodată, ea are și un tatuaj sub sâni, care s-a stricat atunci când și-a pus implanturi mamare.

„De ce mi le scot? Inițiala fostului meu iubit. Mi-am tatuat-o la 19 ani. Mică și proastă, ca să zic așa, ca să fiu sinceră (…) Este un scris: „You design yourself”, s-a îngroșat atât de tare încât nu se mai înțelegea ce scrie și mai am unul sub sâni care a fost tăiat când mi-am pus implanturile pentru operație”, povestea ea, pe Instagram.

