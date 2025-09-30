Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”

Ioana Grama se află într-o vacanță în Spania alături de iubita ei. Influencerița a venit în interes de serviciu, însă a decis să se și bucure de timpul petrecut aici alături de iubitul ei. Cei doi au ieșit în Valencia la un restaurant pentru a lua masa, iar când a venit nota de plată, Ioana Grama a fost de-a dreptul surprinsă de prețuri. Iată ce a șocat-o pe influenceriță.

Cât a plătit Ioana Grama la un restaurant din Valencia: „N-ai cum”

Ioana Grama a mers să ia cina alături de iubitul ei în Valencia, acolo unde a călătorit pentru a face un shooting. Ea și partenerul ei au decis să îmbine utilul cu plăcutul și să combine o vacanță în interes de serviciu cu una în care să petreacă timp împreună.

Cei doi au decis să meargă la un restaurant, iar când a venit nota de plată, vedeta a rămas șocată de prețuri. Pentru cinci feluri de mâncare, cei doi au plătit 55 de euro + 6 euro taxe.

Întreaga seară i-a costat pe cei doi parteneri 61 de euro, un preț mai mult decât decent, spune Ioana Grama, obișnuită să dea sute de euro la restaurante în străinătate. Ea a pus și o fotografie cu bonul în care arată ce feluri și-au comandat, printre care paste, tiramisu, 2 pahare de vin, un preparat cu pește pane, un sandviș și altele.

„Am fost în Grecia la un restaurant international și am plătit un salariu. Un salariu minim pe economie. Exagerez, dar am plătit foarte mult. N-ai cum. 60 de euro… 55 de euro a fost, de fapt, totul, pentru că 6 euro au fost taxele. Wow!”, a spus Ioana Grama pe internet.

Ea a mai spus că în Cluj sau alte orașe plătește mult mai mult la restaurant, mai ales pentru 5 feluri de mâncare.

Influencerița vrea să ajungă în locul în care a murit sora ei

Ioana Grama a avut două surori gemene, iar una dintre ele a decedat în urma unui accident de mașină. Influencerița a venit să viziteze Valencia, orașul în care cele două surori ale sale au lucrat.

Ea a mărturisit că nu a mai fost în Valencia de 13 ani

„Atunci a murit sora mea și a trebuit să venim toată familia și am stat în jur de o lună în zona asta”, a povestit ea.

Vedeta trăiește emoții puternice fiind prezentă în Valencia și și-a dorit să ajungă și în orașul în care cele două surori ale sale lucrau, Borriana.

„Mi-ar plăcea ca după shooting-ul pe care o să-l am pe 30, la plecare pe 1, să mergem cu mașină până în Barcelona (…) Și mi-ar plăcea să mă opresc în orășelul în care au locuiau surorile mele, în Borriana. Nu știu, mi-ar placea să fac asta, să o simt mai aproape”, a mai spus vedeta.

