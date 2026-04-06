Influencerița Maria Vigheciu a devenit mamă pentru a doua oară. „Una dintre cele mai frumoase minuni de pe pământ!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Maria Vigheciu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerița a adus pe lume un băiețel, la zece ani după nașterea fiicei sale, și a împărtășit cu urmăritoarele sale primele impresii despre această experiență intensă și transformatoare. Mesajul ei, sincer și profund, a atras atenția prin contrastul dintre realitatea nașterii și imaginea idealizată prezentată adesea pe rețelele sociale.

„Instagram vs realitate” – Maria Vigheciu, despre travaliu și presiunea perfecțiunii online

Proaspăta mămică a vorbit deschis despre travaliu și despre modul în care femeile sunt influențate de imaginile perfecte din mediul online. Maria a recunoscut că și-ar fi dorit să posteze fotografii impecabile din spital, însă realitatea a fost cu totul alta.

„Am trecut cu bine prin travaliu. Instagram vs realitate. Recunosc, abia așteptam momentul ăsta. Chiar îmi doream poza aia pe care o văd peste tot: cu mămicile în pat, cu ochelari de soare, cu bebe în brațe, totul pare super cool și relaxat. Și îmi place vibe-ul ăsta.

Pentru că fix așa mă raportez la viață. Îmi place să iau lucrurile grele mai ușor, să nu le dramatizez, să păstrez energia light, chiar și când nu e, pentru că așa îmi induc o stare bună, care schimbă tot. Dar, la un nivel mai profund, lucrurile stau și altfel. E cea mai raw (n.r. – crudă) experiență prin care trece o femeie. Și copilul ei. Se întâmplă foarte multe, foarte repede.”

Influencerița a descris cu sinceritate momentele dificile prin care a trecut, subliniind că organismul unei femei este supus unor transformări pe care nu le poate controla.

„Corpul meu trece prin lucruri pe care nu le poate controla, sunt dureri… sunt momente în care pur și simplu trebuie să trec prin ele… fără să am ce să fac, doar să accept faptul că e parte din proces. Chiar râdeam zilele trecute și ziceam: se apropie momentul în care trebuie să scot copilul!”

Maria, despre transformarea emoțională după naștere

Deși experiența a fost intensă și dureroasă, Maria Vigheciu spune că a trăit și momente de o frumusețe greu de descris. Nașterea celui de-al doilea copil a făcut-o să simtă că s-a transformat profund.

„Mă uit la ultimele 48 de ore care au trecut și simt că sunt de o veșnicie în corpul ăsta… Pentru că am trăit foarte multe stări într-un timp atât de scurt. Pentru că simt că, odată cu momentul în care am scos din mine o viață, am renăscut și eu. Am primit o nouă versiune a mea… ceva s-a modificat într-un mod inexplicabil.”

Influencerița a transmis și un mesaj de susținere pentru toate femeile care urmează să treacă prin experiența nașterii, pe care o consideră una dintre cele mai mari minuni ale vieții.

„Frumusețea adevărată stă în lucrurile pe care nu trebuie și nici nu vrei să le explici. De asta vă las aici două laturi ale aceleiași povești. Pentru că suntem bine. Și sunt alături, cu sufletul, de toate mămicile care urmează să treacă prin experiența nașterii… una dintre cele mai frumoase minuni de pe pământ. Și sunt cu starea mea de spirit pozitivă și orientată spre frumos, pentru că uneori, în durere, găsești putere, iubire și magie.”

Pentru Maria Vigheciu, venirea pe lume a celui de-al doilea copil reprezintă un nou capitol plin de emoție, recunoștință și transformare. Deși nu a fost o experiență ușoară, influencerița spune că totul a meritat, iar sentimentul de împlinire pe care îl trăiește acum este de neegalat.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News