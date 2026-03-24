Charlie Puth, tată pentru prima oară. Brooke Sansone a născut un băiețel. Ce nume au ales pentru bebeluș

Charlie Puth și soția lui, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima oară. Fiul lor a venit pe lume la cinci luni după ce artistul a anunțat că partenera lui era însărcinată.

Charlie Puth și Brooke Sansone, părinți pentru prima oară

Charlie Puth și Brooke Sansone au anunțat printr-o postare comună pe rețelele sociale că au devenit părinți pentru prima oară. Brooke Sansone a născut un băiețel pe nume Jude Crawford Puth pe 13 martie 2026. „Hey Jude, 3.13.26”, a scris cuplul în descrierea mai multor fotografii cu bebelușul lor. Jude este un prenume de origine ebraică, care înseamnă „lăudat” sau „mulțumiri fie aduse”.

Nașterea fiului lor s-a sincronizat perfect cu un nou album semnat de Charlie Puth, „Whatever’s Clever”. Artistul se pregătește și de un turneu mondial, pe parcursul căruia speră să-i fie alături soția și fiul.

Citește și: Mikayla Matthews și Jace Terry s-au separat după opt ani de căsnicie și patru copii împreună: „Am stat treji toată noaptea vorbind despre avantajele și dezavantajele separării”

„Vreau o viață cât mai normală pentru copilul meu”

„Întotdeauna vreau să mă asigur că sunt acolo pentru copil. Vreau să mă asigur că bebelușul are o viață normală. Vom avea căștile pe scenă, în spatele scenei, și sper să pot să-i fac cu mâna bebelușului de pe scenă. Turneul este un lucru realmente nefiresc. Îmi dau seama că nu va fi sustenabil. Așa că voi face asta doar cât are sens, dar vreau o viață cât mai normală pentru copilul meu. Nu vreau să călătorească constant cu avionul”, a spus artistul.

Charlie speră ca băiețelului său să-i placă muzica, spunând că este „singurul lucru la care se pricepe”. „Mama mea obișnuia să-și pună căștile pe burtica ei (când era însărcinată cu el – n.red.)”, a mărturisit cântărețul la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, în octombrie 2025.

Citește și: Kelly Osbourne și Sid Wilson s-ar fi despărțit după șapte luni de logodnă și un copil împreună

Charlie Puth și Brooke Sansone, prieteni din copilărie

Charlie Puth și Brooke Sansone sunt prieteni din copilărie, însă relația lor romantică a început abia după ani în care drumurile lor au evoluat separat. Cuplul s-a căsătorit în septembrie 2024, în Montecito, California, în cadrul unei ceremonii restrânse. Atmosfera a fost intimă, alături de ei fiind doar familia și câțiva prieteni apropiați.

