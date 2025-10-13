Ioana Grama, prima reacție după ce a fost acuzată că l-a înșelat pe fostul soț cu Bogdan Vlădău

Ioana Grama a reacționat după ce a fost acuzată că l-a înșelat pe fostul soț, Alex Țăgurean, cu Bogdan Vlădău. Influencerița și pilotul au divorțat în anul 2021.

Cum a reacționat Ioana Grama după ce a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț cu Bogdan Vlădău

Ioana Grama a fost acuzată de un internaut că l-a înșelat pe fostul soț, pilotul Alex Țăgurean, cu Bogdan Vlădău, fostul soț al Ginei Chirilă.

Grama și Țăgurean s-au căsătorit în august 2019 și au divorțat doi ani mai târziu. Împreună au o fiică, Ayana, în vârstă de 5 ani.

După ce a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț cu Bogdan Vlădău, influencerița a reacționat pe rețelele sociale.

„Sunt curioasă de unde le scoateți? Le visați noaptea, sau…? Aceasta este cea mai nouă pe care am auzit-o. Nu am putut să mă abțin”, a spus Ioana Grama, în mediul online.

Ioana Grama, dezvăluiri rare despre actualul iubit

După divorțul de Alex Țăgurean, Ioana și-a refăcut viața amoroasă alături de un bărbat pe nume Gabriel. După o relație destul de lungă însă, cei doi au decis să se despartă. La jumătatea acestui an, creatoarea de conținut online a confirmat că iubește din nou.

„Sunt într-o nouă relație de o lună. Am fost prieteni la început și a fost ceva la care nu m-am așteptat. Cele mai frumoase relații sunt cele care apar din senin. Cel mai important este că nu e îndrăgosteala aceea cu anxietate, ci îndrăgosteala cu liniște. Asta e tot ce mi-am dorit. Știu că, la început, totul e lapte și miere, știu că suntem cele mai bune versiuni ale noastre și arătăm tot ce avem noi mai bun, dar cred cu tărie că, de data asta, știu la ce să fiu atentă și să observ acele red flag-uri, care, deocamdată, nu există. E foarte frumos, fetelor. E cel mai frumos iubit pe care l-am avut vreodată. E frumos el și e frumos ce trăiesc”, a povestit Ioana.

Bogdan Vlădău, mărturisiri dureroase despre divorțul de Gina Chirilă

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă s-au despărțit în 2024, după aproximativ 11 ani de relație. Fostul cuplu are împreună o fetiță, Katia, în vârstă de 5 ani.

La un an de la anunțul despărțirii, care a fost făcut de model, Bogdan Vlădău a spus că simte că a eșuat.

„E sentimentul ăla foarte pregnant de eșec, așa, cel puțin eu l-am avut. Era foarte pregnant și mi-a fost foarte greu să mă gândesc că oricât aș vrea eu, nu o să pot să petrec la fel de mult timp cu fetița. Asta m-a omorât cel mai tare, într-o primă fază”, a spus Bogdan Vlădău în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Motivul divorțului dintre Bogdan Vlădău și Gina Chirilă ar fi fost infidelitatea lui.

Foto: Instagram

