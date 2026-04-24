Influencerița Tamyris Santos, găsită decedată pe o plajă din Rio de Janeiro. Avea 36 de ani

O tragedie neașteptată a îndoliat comunitatea online din Brazilia după confirmarea decesului tinerei Tamyris Teixeira Santos, o cunoscută creatoare de conținut și practicantă de arte marțiale. În vârstă de 36 de ani, tânăra fusese dată dispărută în urmă cu câteva zile, după o ieșire relaxantă cu prietenii pe una dintre plajele celebre ale metropolei Rio de Janeiro.

Ceea ce trebuia să fie o după-amiază obișnuită s-a transformat într-o anchetă complicată, după ce trupul ei a fost recuperat la o distanță considerabilă de locul unde a fost văzută ultima dată.

O dispariție învăluită în mister

Drama a început pe data de 18 aprilie, când Tamyris se afla pe plaja Leblon împreună cu un grup de apropiați. Potrivit martorilor și informațiilor furnizate de publicația locală g1, tânăra a decis să intre în apă pentru o sesiune de înot în jurul orei 17:00, însă nu a mai revenit la mal.

Alarmant este faptul că familia a aflat despre dispariția ei abia a doua zi, când angajații plajei au observat că obiectele personale ale acesteia rămăseseră abandonate pe nisip peste noapte.

Autoritățile au demarat imediat operațiuni de căutare, însă condițiile raportate de pompierii locali au adâncit misterul. Aceștia au precizat că marea era calmă în ziua dispariției și că nu a existat niciun apel de urgență sau vreo solicitare de salvare în zona respectivă.

Mai mult, martorii oculari au menționat că grupul din care făcea parte influencerița ar fi consumat băuturi alcoolice pe tot parcursul acelei după-amiezi, detaliu care ar putea juca un rol crucial în stabilirea dinamicii accidentului.

Mama victimei ridică semne de întrebare asupra tragediei

Trupul neînsuflețit a fost descoperit pe data de 21 aprilie pe plaja Botafogo, situată la câțiva kilometri distanță de locul dispariției, fiind identificat oficial de rude a doua zi. Durerea familiei este dublată de suspiciuni, mama tinerei refuzând să creadă că fiica sa, o sportivă antrenată, s-ar fi putut îneca pur și simplu într-un loc atât de frecventat.

„A spus că merge până acolo și nu s-a mai întors. Plaja era arhiplină. Nu ai cum să te îneci pe o plajă aglomerată!”, a declarat mama lui Santos, vizibil afectată de pierderea suferită. Aceasta sugerează că circumstanțele morții sunt cel puțin neobișnuite, având în vedere numărul mare de oameni prezenți care ar fi putut observa un incident în apă.

O comunitate în doliu pentru „luptătoarea” de pe Instagram

Tamyris Teixeira Santos era o prezență vibrantă pe rețelele de socializare, unde cei peste 18.000 de urmăritori o admirau pentru pasiunea sa pentru sport și stilul de viață activ. Practicantă de Jiu-Jitsu Brazilian (BJJ) și Muay Thai, tânăra își promova constant munca și disciplina prin videoclipuri inspiraționale. Ultima sa postare, un selfie simplu însoțit de un simbol al iubirii, a devenit acum locul unde sute de fani și prieteni își strigă durerea.

„Odihnește-te în pace, Tamyris. Ceea ce s-a întâmplat este cu adevărat sfâșietor”, a scris unul dintre urmăritorii săi, în timp ce un alt apropiat a deplâns pierdere unei vieți curmate mult prea devreme: „O femeie tânără atât de frumoasă, cu atâta viață înainte…”. În timp ce fanii îi aduc un ultim omagiu, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauza decesului și dacă factorii externi sau neglijența au contribuit la această pierdere tragică.

