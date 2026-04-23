Fostă regină a frumuseții, în vârstă de 27 ani, găsită moartă. Soacra tinerei, principalul suspect

Carolina Flores Gomez, fostă regină a frumuseții din Mexic, a fost găsită împușcată mortal în apartamentul său de lux din Ciudad de México. Principala suspectă este chiar soacra sa, Erika Maria.

Fostă regină a frumuseții, moartă la 27 ani

Carolina Flores Gomez, fostă regină a frumuseții din Mexic, a fost găsită împușcată mortal în apartamentul său de lux din cartierul exclusivist Polanco din Mexico City. Tânăra de 27 de ani a fost Miss Teen Universe Baja California în 2017.

Potrivit autorităților, Carolina ar fi fost ucisă cu o zi înainte ca poliția să fie alertată. Soțul ei, Alejandro Gomez, care se afla acasă în momentul presupus al crimei, a raportat incidentul abia a doua zi. Mama acestuia, Erika Maria, este principalul suspect al investigației, conform People.

„Nici o crimă împotriva unei femei nu trebuie să rămână nepedepsită. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa în aceste momente devastatoare”, a declarat guvernatoarea statului Baja California, Marina del Pilar Avila, cerând o anchetă urgentă în acest caz.

Tânăra, împușcată de 6 ori

Potrivit unor imagini surprinse de camera de supraveghere a copilului, tânăra a intrat într-o cameră, fiind urmată de soacra ei. Femeia a scos din buzunar un pistol și a împușcat-o pe Carolina. După prima împușcătură, femeia a țipat speriată, dar soacra ei a tras imediat alte cinci gloanțe.

Soțul fostei Miss a ieșit cu bebelușul în brațe, întrebând: „Ce a fost asta?”, moment în care mama lui îi răspunde cu calm: „M-a enervat”.

„Ce ai făcut mamă? Lasă-mi familia în pace”, reacționează bărbatul care, cu bebelușul în brațe, și-a descoperit soția fără viață.

Imaginile au devenit virale în Brazilia, iar oamenii cer dreptate pentru Carolina Flores Gomez și fiul ei, care a rămas acum orfan de mamă.

Revoltă națională, după uciderea Carolinei Flores Gomez

Investigatori criminaliști au început să analizeze apartamentul pentru indicii, în ciuda faptului că personalul clădirii nu a sesizat zgomote sau activități neobișnuite în noaptea tragediei. Moartea Carolinei Flores Gomez a stârnit un val de revoltă națională, fiind cerută clasificarea cazului ca femicid.

Violența împotriva femeilor continuă să fie o problemă alarmantă în Mexic. Potrivit statisticilor oficiale, în medie, 10 femei sunt ucise zilnic, iar doar 1% dintre cazuri se finalizează cu condamnări.

Până în prezent nicio persoană nu a fost arestată sau pusă sub acuzare pentru uciderea fostei regine a frumuseții din Mexic.

Sursă foto: Facebook

