  MENIU  
Home > Știri > Fostă regină a frumuseții, în vârstă de 27 ani, găsită moartă. Soacra tinerei, principalul suspect

Fostă regină a frumuseții, în vârstă de 27 ani, găsită moartă. Soacra tinerei, principalul suspect

Oana Savin
.

Carolina Flores Gomez, fostă regină a frumuseții din Mexic, a fost găsită împușcată mortal în apartamentul său de lux din Ciudad de México. Principala suspectă este chiar soacra sa, Erika Maria.

Fostă regină a frumuseții, moartă la 27 ani

Carolina Flores Gomez, fostă regină a frumuseții din Mexic, a fost găsită împușcată mortal în apartamentul său de lux din cartierul exclusivist Polanco din Mexico City. Tânăra de 27 de ani a fost Miss Teen Universe Baja California în 2017.

carolina flores gomezIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Potrivit autorităților, Carolina ar fi fost ucisă cu o zi înainte ca poliția să fie alertată. Soțul ei, Alejandro Gomez, care se afla acasă în momentul presupus al crimei, a raportat incidentul abia a doua zi. Mama acestuia, Erika Maria, este principalul suspect al investigației, conform People.

„Nici o crimă împotriva unei femei nu trebuie să rămână nepedepsită. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa în aceste momente devastatoare”, a declarat guvernatoarea statului Baja California, Marina del Pilar Avila, cerând o anchetă urgentă în acest caz.

Recomandarea zilei

Recomandarea zilei

Tânăra, împușcată de 6 ori

Potrivit unor imagini surprinse de camera de supraveghere a copilului, tânăra a intrat într-o cameră, fiind urmată de soacra ei. Femeia a scos din buzunar un pistol și a împușcat-o pe Carolina. După prima împușcătură, femeia a țipat speriată, dar soacra ei a tras imediat alte cinci gloanțe.

Soțul fostei Miss a ieșit cu bebelușul în brațe, întrebând: „Ce a fost asta?”, moment în care mama lui îi răspunde cu calm: „M-a enervat”.

„Ce ai făcut mamă? Lasă-mi familia în pace”, reacționează bărbatul care, cu bebelușul în brațe, și-a descoperit soția fără viață.

Imaginile au devenit virale în Brazilia, iar oamenii cer dreptate pentru Carolina Flores Gomez și fiul ei, care a rămas acum orfan de mamă.

Revoltă națională, după uciderea Carolinei Flores Gomez

Investigatori criminaliști au început să analizeze apartamentul pentru indicii, în ciuda faptului că personalul clădirii nu a sesizat zgomote sau activități neobișnuite în noaptea tragediei. Moartea Carolinei Flores Gomez a stârnit un val de revoltă națională, fiind cerută clasificarea cazului ca femicid.

Violența împotriva femeilor continuă să fie o problemă alarmantă în Mexic. Potrivit statisticilor oficiale, în medie, 10 femei sunt ucise zilnic, iar doar 1% dintre cazuri se finalizează cu condamnări.

Până în prezent nicio persoană nu a fost arestată sau pusă sub acuzare pentru uciderea fostei regine a frumuseții din Mexic.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Carolina Flores Gomez

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Fanatik
GSP.ro
Click.ro
TV Mania
Redactia.ro
Citește și...
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Libertatea.ro
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
Libertatea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton