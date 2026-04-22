Cine sunt miniștri PSD care părăsesc posturile ocupate la Guvern. Ce ministere rămân „descoperite”

PSD își retrage cei 6 miniștri din Guvernul Bolojan, în urma unui vot unanim din 22 aprilie. Decizia social-democraților vine după ce premierul a refuzat să demisioneze din funcție.

Începând cu ședința de Guvern de pe 23 aprilie, premierul PNL nu va mai avea sprijinul miniștrilor PSD: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă). Atribuțiile acestora vor fi preluate temporar de secretari de stat din alte partide.

Pe lângă cei șase miniștri, Radu Oprea, secretarul general al Guvernului din partea PSD, a anunțat că își va da demisia.

„Dacă colegii mei decid să ne retragem din Guvern, mă voi alătura lor. Nu mă țin de scaun”, a declarat acesta pentru Libertatea, în urmă cu câteva zile.

Miza politică a social-democraților

PSD încearcă să forțeze înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, după ce 97,7% dintre cei aproape 5.000 de membri ai Consiliilor Politice Județene au votat pentru retragerea sprijinului politic.

Deși social-democrații au dat un ultimatum de 72 de ore, primul ministru a refuzat categoric să demisioneze, afirmând că își va continua mandatul indiferent de presiunile coaliției.

Conducerea PSD, întrunită pe 22 aprilie în ședință, a decis să retragă imediat toți miniștrii din Guvern. Decizia a fost sincronizată cu alte consultări politice care au loc la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan poartă discuții cu toate partidele parlamentare.

După criza provocată de PSD, liberalii au anunțat că rup coaliția de guvernare.

