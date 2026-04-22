Două posturi de televiziune dispar din România. Solicitare către CNA

Lista must carry din România se schimbă, după ce două posturi de televiziune au informat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) că vor ieși de pe lista posturilor libere la retransmisie. Este vorba despre poziția 42 și poziția 54.

Dispar două posturi tv din grila must carry

Decizia a fost luată în ședința CNA din 21 aprilie 2026. Este vorba despre SC ISG TV SRL și SC MOOZ TV SRL, care au solicitat retragerea statutului must-carry pentru canalele Bollywood Film, respectiv Mooz Dance.

Cu toate că licențele sunt deținute de societăți diferite, cele două posturi Tv fac parte din DigitalBroadcast, care mai deține și Asia Tv, Mooz RO, Mooz Hits, Mooz Love, Mooz Retro și SportExtra, dar și licența pentru Bollywood Clasic.

Citește și: CNA a retras licența postului Tv Realitatea Plus. Postul de televiziune urmează să se închidă. Anca Alexandrescu: „E dictatură!”

Conform Tv Info, DigitalBroadcast mai administrează și versiunile cu inserturi de reclame locale în România pentru canale precum Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Epic Drama, BBC First sau BBC Earth.

Legislația din România și regula must-carry

Legislația din România cu privire la regula must carry explică faptul că operatorii de cablu sau TV sunt obligați să includă în grilă anumite posturi Tv, nu le aleg complet liber.

„Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Citește și: Postul tv Realitatea Plus își poate continua emisia. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA

Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”, spune legislația, conform Pagina de Media.

