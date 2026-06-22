Singurul ministru din Cabinetul Veștea care a primit aviz negativ. Cine este Romeo Daniel Lungu

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Luni, 22 iunie, au început audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea, premierul desemnat. El a făcut public programul de guvernare și urmează ca parlamentarii să ofere votul de încredere. Audierile miniștrilor sunt consultative. Un singur ministru a primi aviz negativ. Iată cine este Romeo Daniel Lungu.
Pentru ca aviz să fie pozitiv, era nevoie ca ministrul propus să primească 22 de voturi favorabile. Conform președintelui de ședință, Florin Roman, avizul consultativ al comisiilor reunite din cele două Camere este negativ în cazul lui Romeo Daniel Lungu.
Romeo Daniel Lungu a fost desemnat ministru în Guvernul Veștea. El este președintele PSD Buzău și ar putea conduce Ministerul Dezvoltării, portofoliul care gestionează banii și proiectele la nivel local.
Acesta le-a spus jurnaliștilor după audieri că el a aflat că este ministru desemnat al Dezvoltării în Guvernul Veștea cu o zi înainte ca liberalul să depună oficial lista de miniștri în Parlament.
”Am aflat aseară, în cadrul comitetului politic național, de la ora 16:00. (…) Am stat aseară, am citit, m-am documentat. Dar foarte multe probleme din administrația publică, cât și cu proiectele naționale, le știu pentru că sunt deputat în Parlamentul României și sunt în fiecare săptămână alături de oameni și alături de reprezentanții autorităților locale.”, a spus Lungu.
Lungu este membru al PSD din anul 2003 și a fost președinte al filialei de tinere Buzău, apoi a ocupat funcțiile de vicepreședinte PSD Buzău și secretar executiv PSD Buzău.
În 2025, Romeo Lungu a fost ales președinte PSD Buzău, în urma demisiei lui Lucian Romașcanu, care a fost numit membru din partea României la Curtea de Conturi Europeană.