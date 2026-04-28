Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan va fi depusă la Parlament astăzi. S-au strâns mai mult de 233 de semnături

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie depusă marți, 28 aprilie, în Parlament. Au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la AUR, PSD, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliați, conform unor surse politice Agerpres.

PSD și AUR au reușit să obțină semnăturile necesare pentru textul moțiunii de cenzură. Aceștia au reușit să obțină peste 233 de semnături din cei 463 de aleși din Parlament. La scrierea textului au contribuit parlamentari de la PSD, AUR și grupul PACE.

Moțiunea urmează să fie depusă în cursul zilei de marți, 28 aprilie. De la ora 11:30 are loc o întâlnire între liderii PSD și AUR pentru a se stabili ultimele amănunte și ora la care se va depune moțiunea de cenzură.

Social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a putea susține moțiunea de cenzură, asta deși recent, Sorin Grindeanu promitea că PSD nu va susține niciun guvern minoritar și nu va face majoritate cu AUR.

”Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere, dincolo de culoare politică, PSD, AUR, PACE, SOS și așa mai departe. Și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a spus că nu a încheiat niciun acord cu liderii AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan.

Mai mult, Grindeanu a spus că dacă nu ar fi colaborat cu cei din AUR, „exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni de cenzură”, având în vedere că George Simion anunțase și el că pregătește o moțiune de cenzură.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR se numește „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”. Acesta are șanse mari să treacă, iar Guvernul să fie schimbat, a declarat ministrul interimat al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

