Ilie Bolojan, mesaj pentru miniștrii PSD care ar urma să demisioneze din Guvern. Premierul a trimis „mulțumiri speciale” unui social-democrat

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru el și miniștrii social-democrați din Executiv urmează să își dea demisia. Este vorba despre șapte miniștri care urmează să își depună mandatele astăzi, 23 aprilie. Ce mesaj a transmis premierul.

Ilie Bolojan, „mulțumiri speciale” vicepremierului

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat că în ședința de guvern la care miniștrii PSD nu au participat, s-au dezbătut două proiecte: primul privind noile reguli pentru muncitorii străini, iar al doilea subiect a vizat un program de susținere a natalității prin susținerea fertilizării in vitro.

Ea a vorbit și despre demisiile miniștrilor social-democrați, spunând că nu există informații oficial pe această temă. Ioana Ene Dogioiu a declarat că Ilie Bolojan le-a mulțumit miniștrilor pentru munca depusă în ultimele luni.

Premierul i-a transmis „mulțumiri speciale” vicepremierului Marian Neacșu, conform declarațiilor purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Miniștrii PSD se retrag din Guvern

Miniștrii social-democrați urmează să predea portofoliile joi, înainte de ședința de Guvern, conform deciziei luate în unanimitate de către liderii partidului.

Cei șapte miniștri care ar urma să își depună mandatele sunt:

Marian Neacșu – viceprim-ministru;

Bogdan Ivan – ministrul Energiei;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale;

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale.

Conform unor surse citate de ȘtirileProTv, și secretarii de stat ai PSD urmează să își delege atribuțiile secretarilor de stat.

Comisiile vor ajunge la președintele Nicușor Dan, care trebuie să le semneze.

Ce s-a decis după consultările de la Cotroceni

Liderii coaliției de guvernare au avut consultări la Cotroceni miercuri, 22 aprilie. Discuțiile au durat 12 ore, însă nu s-au soldat cu soluții. Social-democrații nu vor să îl mai susțină pe Ilie Bolojan în frunte Guvernului, iar premierul spune că își asumă funcția și a rugat partidele să susțină un guvern minoritar.

Nicușor Dan a îndemnat la calm și stabilitate politică, la finalul discuțiilor. Din partea PSD au participat la discuții Sorin Grindeanu, Claudiu Manea și vicepremierul Marian Neacșu. Toți trei au cerut un Guvern fără Ilie Bolojan și au spus clar că miniștrii PSD vor demisiona, dacă nu premierul rămâne la conducerea Executivului.

Din partea PNL, delegația condusă de Ilie Bolojan i-a inclus și pe cei patru vicepreședinți ai partidului și secretarul general.

„Îmi asum în continuare mandatul de premier. Pentru a accesa finanțările europene trebuie făcute câteva reforme. (…) PNL va susține un moratoriu pentru ca România să îndeplinească aceste jaloane”, a explicat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că dacă social-democrații demisionează, partidul pe care îl conduce este pregătit să asigure interimatul ministerul lipsă.

Cât despre USR, Dominic Fritz a explicat că este important ca România să continue reformele și să nu piardă bani.

Liderul AUR, George Simion, a criticat faptul că partidul condus de el nu a fost invitat la consultări.

