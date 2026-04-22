Ce salariu are Mugur Isărescu. BNR a publicat lista de salarii a tuturor șefilor

Salariile liderilor Băncii Naționale a României, publicate recent, au stârnit curiozitatea multora, iar sumele dezvăluite vorbesc de la sine. De departe, cel mai mare venit îi aparține guvernatorului Mugur Isărescu, care din 1990 conduce instituția.

Potrivit datelor oficiale publicate de BNR și citate de Libertatea, Mugur Isărescu încasează lunar un salariu net de 88.648 de lei, ceea ce echivalează cu aproximativ 17.399 de euro, conform cursului valutar din 22 aprilie 2026. Această sumă îl plasează pe Isărescu la un nivel salarial de trei ori mai mare decât cel al guvernatorului băncii naționale din Polonia, conform unei analize din iunie 2025, informează Libertatea.

Prin comparație, președintele Nicușor Dan dezvăluia în 2025 că are un salariu între 15.000 și 16.000 de lei, de peste 5 ori mai mic decât salariul lui Isărescu.

Salarii de top în Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație al BNR se bucură, de asemenea, de venituri semnificative:

Leonardo Badea , prim-viceguvernator: 84.670 de lei;

Florin Georgescu , viceguvernator: 79.395 de lei;

Cosmin-Ștefan Marinescu, viceguvernator: 79.395 de lei.

Membrii neexecutivi, precum Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Csaba Balint și Cristian Popa, câștigă câte 26.370 de lei lunar. Alexandru Nazare, deși membru al Consiliului, are salariul suspendat conform unei Hotărâri din 2025.

Bonusuri și alte beneficii

Pe lângă salariile generoase, șefii BNR beneficiază de prime și indemnizații, conform regulamentelor interne:

Prime anuale : până la 2,8 indemnizații nete lunare pentru membrii executivi și 1,8 pentru cei neexecutivi;

: până la 2,8 indemnizații nete lunare pentru membrii executivi și 1,8 pentru cei neexecutivi; Bonusuri de performanță : acordate în funcție de rezultate;

: acordate în funcție de rezultate; Indemnizații de pensionare : între 5 și 10 indemnizații lunare, în funcție de vechime și mandate;

: între 5 și 10 indemnizații lunare, în funcție de vechime și mandate; Sumă suplimentară la profit: dacă instituția înregistrează câștiguri financiare.

Salarii în funcțiile de conducere

Cel mai mic salariu pentru un șef din cadrul BNR este de 11.569 de lei, iar un director câștigă lunar 49.885 de lei. În plus, Contractul Colectiv de Muncă semnat pentru 2026 prevede avantaje suplimentare, cum ar fi sume oferite pentru evenimente speciale (Ziua Copilului, Crăciun) sau pentru nașterea unui copil.

Ce înseamnă aceste cifre?

Deși salariile publicate reflectă responsabilitățile și complexitatea funcțiilor, ele atrag și comparații internaționale. Libertatea subliniază discrepanțele dintre veniturile liderilor BNR și cele ale omologilor din alte țări europene. În final, transparența financiară a instituției oferă mai multă claritate vis-a-vis de cum se gestionează banii în țara noastră.

