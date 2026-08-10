Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui scandal online. Semnalul de alarmă tras de o influenceriță: „Fugi, Andreea, fugi!”

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Un videoclip cu Philipp Plein cerându-i insistent Andreei Sasu să zâmbească a stârnit controverse online. Designerul german a fost criticat pentru tonul său, iar o influenceriță a îndemnat-o pe româncă să îl părăsească.

Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui scandal online

Un videoclip cu designerul Philipp Plein și românca Andreea Sasu a devenit viral, generând dezbateri aprinse în mediul online. În imagini, Plein îi cere insistent iubitei sale să zâmbească, într-un moment care i-a făcut pe fani să-și exprime îngrijorarea. Scena a fost filmată în mașina designerului, unde iubita acestuia părea să se simtă incomod.

Designerul german se arată deranjat de expresia sobră a Andreei Sasu, insistând asupra schimbării acesteia.

„Zâmbeşte iubito, zâmbeşte! Zâmbeşte la mine! Zâmbeşte odată, nu mai face faţa aia de *** ***. Haide!”, i-a spus Philipp Plein iubitei sale.

În ciuda insistențelor, românca a ezitat să ofere un zâmbet autentic, acoperindu-și fața cu brațul, semn de disconfort evident.

Momentul care a atras atenția internauților este completat de un comentariu controversat al designerului. Acesta folosește un cuvânt considerat jignitor, fapt ce a alimentat reacțiile critice. Mulți au interpretat tonul lui Plein drept o lipsă de respect față de partenera sa, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării dinamica relației lor.

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Comentariul influenceriței Sanja Antic a generat dezbateri intense

O influenceriță celebră, Sanja Antic, a intervenit public, lansând un mesaj puternic către Andreea Sasu. Într-un comentariu dur, ea a îndemnat-o pe româncă să părăsească relația, sugerând că Plein încearcă să o expună într-un mod defavorabil.

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„Fugi, Andreea Sasu, fugi! Tu știi și eu știu că acesta nu este un videoclip generat de inteligenţa artificială. Asta înseamnă iubire? Nu. El le arată tuturor că ești instabilă și numai Dumnezeu știe ce a mai înregistrat pe ascuns, în spatele camerelor, ca să te pună într-o situație compromițătoare. Crede-mă! Sunt întotdeauna de partea femeilor! Ia-ți copilul și pleacă, vorbesc serios”, a afirmat aceasta.

Comentariul Sanjei Antic a fost intens discutat pe rețelele sociale, evidențiind preocuparea publicului asupra respectului și echilibrului într-o relație.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Sasu și Philipp Plein

Sursă foto: Instagram

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