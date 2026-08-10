Cine e bruneta alături de care s-a afișat Laurențiu Reghecampf Jr. Bebeto, fiul Anamariei Prodan, a făcut o schimbare de look 

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Laurențiu Reghecampf Junior sau Bebeto, așa cum îl cunoaște toată lumea, a apărut recent alături de o tânără frumoasă. Adolescentul are aproape 18 ani și este fotbalist profesionist. În plus, el și-a schimbat look-ul și pare că are mare succes la domnișoare.

Bebeto, apariție alături de o tânără brunetă

Laurențiu Reghecampf devine încet, încet un bărbat în toată regula. Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf urmează să împlinească în luna septembrie 18 ani. El joacă în prezent la Voința Crevedia.

Copilul drăgălaș de altădată s-a transformat într-un tânăr chipeș. El a renunțat la plete și acum este mai înalt decât mama lui. În plus, de când se antrenează, adolescentul s-a dezvoltat armonios și are un corp de sportiv. Pe lângă fotbal, Bebeto se antrenează și la sala de box alături de Ronald Gavril, iubitul mamei sale.

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Recent, Bebeto a apărut la brațul unei domnișoare brunete frumoase. Mulți s-au întrebat dacă este iubita lui, însă Reghe Jr. nu are încă o parteneră. Maya, fata alături de care a apărut, este Maya, alături de care Laurențiu Jr. a petrecut o vacanță în Brașov, împreună cu mama lui și mai mulți membri din familie.

Maya este fiica Ancăi, sora Anamariei Prodan, care se află în vacanță în România, alături de soțul ei Anthony. Maya este de aceeași vârstă cu Laurențiu Reghecampf Jr. și se înțeleg foarte bine.

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„Sunt cu familia să vizităm superba noastră țară, România. Am mers la mănăstiri și acum suntem la Brașov pentru că Anthony vrea să viziteze cât mai multe locuri. Cumnatul meu este fascinat de România! În fiecare vacanță a lor vedem câteva orașe din țară”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!

Cu cine s-a întâlnit Anamaria Prodan la mănăstire

Recent, Anamaria Prodan a ajuns la Mănăstirea Nechita, din județul Neamț, unde a avut o întâlnire întâmplătoare cu Ilie Năstase și soția lui, Ioana.

Vedeta a făcut o fotografie cu Ilie Năstase și a postat un mesaj emoționant despre prietenie.

„Unele locuri nu îți schimbă doar privirea… îți schimbă sufletul. La Mănăstirea Nechit am înțeles încă o dată că adevărata bogăție nu stă în ceea ce avem, ci în oamenii pe care Dumnezeu îi așază în drumul nostru. Prietenia sinceră este un dar”, a transmis Anamaria Prodan pe contul personal de Instagram.

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