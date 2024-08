Bebeto, declarații dureroase la trei ani de la divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. „A fost mai greu pentru mine!”

Laurențiu Jr., alintat „Bebeto” de părinții lui, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, a vorbit în podcastul mamei sale despre divorțul ce avut loc în familia lor acum trei ani și cum l-a afectat pe el întreaga experiență.

Bebeto, declarații dureroase la trei ani de la divorțul părinților

În vârstă de 16 ani, Bebeto, dar și sora lui vitregă mai mare, Rebecca (25 de ani), fiica Anamariei Prodan din prima căsnice cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, au fost invitați în podcastul mamei lor și au vorbit acolo despre diverse situații din viața familiei lor.

În mod evident, nu putea fi trecut cu vederea subiectul divorțului cu scandal ce a avut loc în 2021, între Anamaria Pordan și Laurențiu Reghecampf. Bebeto avea 13 ani când părinții lui s-au despărțit și în acea perioadă delicată el a stat alături de mama lui pentru a o susține. Tânărul spune că atunci au fost momente dificile pentru toată familia, dar el a găsit o cale de a se descărca cu ajutorul fotbalului.

„Cred că a fost o situație grea, pentru mine a fost puțin mai greu decât pentru Sarah sau Rebecca fiindcă eu am fost lângă tine, ele erau plecate. Și poate a fost mai greu pentru mine, dar logic că a fost și pentru ele foarte greu. Eu am stat foarte mult cu tine, deci nu prea m-am gândit la mine, m-am gândit mai mult la tine, să fii tu bine. Și încet, încet a trecut timpul.

Îmi vărsam toți nervii în fotbal și m-a ajutat foarte mult chestia asta” – a explicat Bebeto în podcastul mamei sale.

Tânărul a spus apoi că s-a simțit „singur” în timpul conflictului dintre părinții săi.

„Te simți singur (n.r. – când vezi ură între părinți). Să zicem că mama ta se gândește la ale ei, tatăl tău se gândește la alte chestii și tu rămâi singur acolo. Simți uneori că vrei să intri în pământ, de parcă nu mai vrei să fii acolo deloc.

Și e normal, cred că așa se simte toată lumea care a trecut printr-un divorț. Al nostru a fost puțin mai ciudat fiindcă totul a fost public și toată lumea știa tot ce se întâmplă. Dar a trecut. E întotdeauna o luminiță la capătul tunelului.

Erau momente când era totul foarte rău. Sunt unele situații în care un părinte îl lasă pe celălalt și cred că e greu să crești fără un părinte. Pentru că sunt sunt unele situații în care vrei să îl întrebi pe tatăl tău sau pe mama ta, dar te obișnuiești și treci peste” – a adăugat acesta.

Anamaria Prodan, despre Reghecampf: „Ți-am construit cariera și drumul. Eu ți-am creat viața asta!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit în 2021, când antrenorul a anunțat că a depus actele de divorț. Ei nu mai formează un cuplu de trei ani, dar cu toate acestea încă nu au divorțat pentru că, spune impresara, fostul ei partener nu s-a prezentat la termenele de judecată.

„E întreruptă această liniște și fericire a noastră de niște procese pe care le intentează Reghe, amanta lui Reghe, circuri, care mă derajează pe secundă, când primesc citația. „Sunt prizonier în această căsnicie”, avem 10 cuvinte, le-am spus perfect. Alo, cine te ține? De ce nu vii la notar?”, a spus Anamaria Prodan în podcastul lui Teo Trandafir.



Impresara a dăugat apoi că s-a luptat în instanță pentru numele lui Reghecampf și a câștigat.



„Am câștigat numele. Lumea nu înțelege, l-am câștigat că a zâmbit și judecătorul. Cine a inventat numele ăsta? Cine a pus numele ăsta pe hartă? Că de la 7 clase cu care ai venit la mine și fără nimic, ți-am construit cariera și drumul. Eu ți-am creat viața asta. Ce a trăit în ultimii trei ani a trăit datorită mie pentru că eu am fost icoana vieții lui, eu am fost busola vieții lui, eu am fost mentorul vieții lui” – a adăugat impresara.

