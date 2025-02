Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc s-au logodit. Tânăra a izbucnit în lacrimi când a văzut inelul

Laurențiu Reghecampf (49 ani) a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Corina Caciuc (33 ani) chiar de ziua de naștere a acesteia. Cei doi formează un cuplu de aproape patru ani și au împreună doi copii, însă antrenorul a ales să facă pasul cel mare după ce s-a pronunțat divorțul de Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc s-au logodit

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf s-au logodit, după o relație de patru ani și doi copii. Antrenorul și iubita lui au început să se întâlnească pe vremea când el încă era căsătorit cu Anamaria Prodan, de care a divorțat anul trecut. Acum că este complet liber din punct de vedere legal, bărbatul a decis să facă pasul cel mare și i-a oferit partenerei sale inelul de logodnă. Evenimentul a avut loc chiar de ziua de naștere a Corinei, pe 16 februarie.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, iar femeia a fost atât de emoționată încât nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Momentul a fost imortalizat, iar Laurențiu Reghecampf a postat imaginile pe pagina sa de Instagram, de ziua de naștere a iubitei sale, alături de mesajul „La mulți ani”.

Se știa că antrenorul intenționează să o ceară de soție pe mama copiilor săi, întrucât a menționat acest lucru anul trecut, în timpul unei apariții televizate. Atunci, el preciza că va face acest pas odată ce starea sa civilă îi va permite acest lucru.

Citește și: Ce i-a spus Anamaria Prodan fiului ei, Bebeto, după ce s-a pronunțat divorțul de tată lui, Laurențiu Reghecampf: „Trebuie”

Citește și: Anamaria Prodan a contactat-o pe Corina Caciuc. „Nu mai suportam stresul și nervii!” Ce i-a transmis partenerei lui Laurențiu Reghecampf

Cum s-au cunoscut Reghecampf și Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf a povestit în urmă cu ceva timp cu a cunoscut-o pe Corina Caciuc, care l-a cucerit iremediabil. Cei doi s-au văzut la un eveniment public, iar el a plăcut-o din prima clipă.

,,Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o. Nu am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, spunea antrenorul în cadrul unui podcast.

Citește și: Cum arată casa de la țară a lui Puya. Artistul a renovat-o complet: „Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”

Citește și: „Când îți clădești fericirea pe nefericirea unei persoane…” Ioana Ginghină, primele declarații după nunta lui Alexandru Papadopol cu Cristiana Luca

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au împreună doi băieți, cel mai mic urmând să împlinească în curând 1 an. Totuși, antrenorul de fotbal a mărturisit că și-ar dori să aibă și o fetiță.

„Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta, fac numai băieți”, a spus el în urmă cu câteva luni.

Reghecampf mai are doi băieți, Luca, din căsnicia cu Mariana Pfeiffer, și Laurențiu Jr (Bebeto) din mariajul cu Anamaria Prodan. Acesta a mai avut o fetiță cu Pfeiffer, Analis Cristina, care însă a murit pe când era doar un bebeluș.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Laurențiu Reghecampf și Corinca Caciuc

SUrsă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News