Cum arată casa de la țară a lui Puya. Artistul a renovat-o complet: „Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”

Puya a terminat de renovat casa de la țară, pe care a achiziționat-o în urmă cu câțiva ani în Fundulea, județul Călărași. Artistul le-a arătat fanilor săi din mediul online cum a decurs procesul de renovare, precum și rezultatul final. Acesta a precizat că este ultima filmare cu această casă, întrucât nu vor mai avea loc modificări semnificative.

Cum arată casa de la țară a lui Puya

În urmă cu câțiva ani, Puya a cumpărat o casă derăpănată în Fundulea, județul Călărași, pe care a decis să o recondiționeze. Recent, artistul a anunțat că a terminat renovarea, iar locuința este numai bună să-i găzduiască familia sau prietenii.

„Am terminat tot de făcut aici. E ultima filmare cu «Casa Puymici». Nu se mai întâmplă mare lucru pe aici, pentru că am terminat-o. Gata, e făcută! (…) Am făcut sobă. Avem și baie în casă. Am dărâmat o casă la București și uite că mi-am făcut podea cu cărămida de acolo, ca să nu mai pui beton și alte alea”, a precizat Puya.

Artistul a construit o sobă, a amenajat o baie în casă și a folosit cărămidă provenită de la o locuință pe care a dărâmat-o în București.

Deși casa este complet renovată, Puya a mărturisit că ajunge rar pe acolo, astfel că se gândește că organizeze diverse activități pentru o menține în formă.

„Nici nu știu ce o să fac cu casa asta. Eu ajung aici destul de rar. (…) Mă gândeam că poate la un moment dat o să las pe cineva să vină. Poate veniți voi pe aici, pe weekend. O casă care nu e locuită se strică. Mă gândesc… Ceva o să fac. O să fac un teambuilding cu grătar, cu damigene de vin și zeamă de varză de dimineață. (…) Aici e ceva mai rustic, mai departe de București. (…) Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin. (…) Lui unchiu i-am făcut din ce mi-a mai rămas o casă. Ca să vedeți că se pot construi case și din resturi găsite”, a afirmat Puya în filmulețul de prezentare al „Casei Puymici”.

Artistul a construit și un solar

Puya a decis să contruiască și un solar în curte, deși mărturisește că nu are apă pentru acesta. Totuși, artistul s-a declarat mulțumit de rezultat, precizând că acolo se simte ca acasă.

„În spate e solarul, dar nu e apă. Suntem ca-n Africa. Nu avem nicio roșie, că nu e apă. Aici e Africa. Trebuia să bănuiesc eu că aici nu e apă”, a spus cântărețul.

Din materialele rămase, Puya i-a construit o casă și unchiului său, arătând că se pot construi locuințe funcționale și din resturi.

Aceasta nu este singura casă pe care Puya a cumpărat-o. Artistul a anunțat în mediul online că a cumpărat o casă istorică în București, construită în anii 1930. Casa se află într-o stare avansată de degradare, dar cântărețul are planuri mari pentru restaurarea ei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată „Casa Puymici”, pe care Puya a recondiționat-o în Fundulea

