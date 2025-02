Puya a achiziţionat recent o casă istorică din București, construită în anii ’30. Chiar dacă locuința se află într-o stare avansată de degradare, artistul a dezvăluit că are planuri mari pentru a o restaura și a-i reda frumusețea de odinioară.

Cum arată noua casă pe care Puya și-a cumpărat-o în București

Noua achiziție a lui Puya este o locuință construită în perioada interbelică, mai exact în anii ’30, iar artistul a mărturisit că a fost atras de caracterul acesteia. Chiar dacă acum este într-o stare avansată de degradare, el este conștient de potențialul acestei case și de importanța restaurării ei.

Deși procesul de restaurare va dura mult timp, Puya este hotărât să o aducă la starea sa inițială, păstrând detaliile care o fac unică, precum parchetul vechi, sobele tradiționale și feroneria originală.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați. Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a spus Puya pe canalul său de YouTube.

Casa se află într-o zonă centrală din București și va deveni, cu siguranță, un loc special pentru familia artistului.

„Nici nu mă gândesc să pun termopane”

Puya a subliniat, în vlog-ul său, că restaurarea acestei case nu se va face într-un stil modern sau cu soluții care ar putea distruge autenticitatea locuinței. El a explicat că nu intenționează să pună termopane și nici nu este sigur că acest lucru ar fi permis din punct de vedere legal, având în vedere statutul istoric al casei.

Artistul vrea să păstreze în această casă farmecul de altădată și să îi redea splendoarea pe care o merită, restaurând elementele originale, cum ar fi feroneria din lemn și sobele vechi. Cu toate acestea, Puya a spus că va fi un proces de durată, având în vedere starea casei.

„Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș. Asta este noua achiziție. E măricică un pic, dar nouă ne plac provocările. Ne-am gândit ca de data aceasta să restaurăm o casă mai veche, cred că e undeva anii 30. (…) Vrem să o aducem la starea inițială. (…) Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”, a spus Puya.

Noua casă a lui Puya din București este un proiect ambițios care promite să devină un exemplu pentru toți cei care doresc să investească în imobile cu istorie. Cu planuri mari de restaurare, artistul vrea să aducă la viață o locuință cu un trecut fascinant și să păstreze cât mai multe elemente originale ale acesteia.

Sursa foto: Instagram şi Captură Video

