Ce i-a spus Anamaria Prodan fiului ei, Bebeto, după ce s-a pronunțat divorțul de tată lui, Laurențiu Reghecampf: „Trebuie”

Anamaria Prodan a dezvăluit ce i-a spus fiului ei, Laurențiu Junior, alintat Bebe, Bebeto sau Reghe Jr., după ce s-a pronunțat divorțul dintre ea și tatăl lui, Laurențiu Reghecampf. Impresara și antrenorul de fotbal sunt separați acum și în acte, după ce instanța a pronunțat divorțul din culpă comună.

Ce i-a spus Anamaria Prodan fiului ei, Bebeto, după ce s-a pronunțat divorțul Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan (51 de ani) și Laurențiu Reghecampf (49 de ani) au semnat actele de divorț după mai bine de trei ani de la separare. Impresara și antrenorul s-au despărțit în vara anului 2021, însă abia acum au reușit să cadă de acord în privința divorțului. În prima apariție TV de la semnarea divorțului, Anamaria Prodan a dezvăluit ce i-a spus fiului ei, dar și cum a sprijinit-o actualul iubit în toată această perioadă dificilă.

„I-am spus lui Bebeto că trebuie să își respecte tatăl indiferent de situație”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „Un show păcătos”, unde a mers însoțită de iubit.

Ronald Gavril, stâlpul Anamariei Prodan în procesul de divorț

Anamaria Prodan formează de aproximativ un an un cuplu cu boxerul Ronald Gavril. Sportivul de 38 de ani a reprezentat un sprijin important pentru impresară în procesul de divorț.

„Am înțeles că nu îi pică bine niciunui partener să stea în scandalul celuilalt. Și astăzi îi mulțumesc că a înțeles, că a avut răbdare. E mare lucru. A fost un suport incredibil și, în cele mai multe bătălii, oaza mea de liniște”, a mai spus Anamaria, potrivit Spynews.ro.

Cu cine și-a refăcut Laurențiu Reghecampf viața. Actuala parteneră i-a oferit doi copii

La rândul lui, Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc. Antrenorul și iubita lui au și doi băieți împreună. Liam, fiul lor cel mare, are 2 ani, în timp ce Landon, mezinul, are 8 luni. Laurențiu mai are un fiu, Luca, în vârstă de 23 de ani, din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer.

La rândul ei, Anamaria Prodan mai are două fete, Rebecca și Sarah, din prima căsnicie cu fostul jucător de baschet Tibi Dumitrescu.

