Cristina Ich s-a logodit? Ce cadou impresionant a primit de la iubitul ei, Daniel Niculae, de ziua ei de naștere

Cristina Ich și-a serbat ziua de naștere alături de iubitul ei, Daniel Niculae, care i-a făcut celebrei creatoare de conținut un cadou cu totul aparte. Influencerița, care are un fiu cu Alex Pițurcă, a împlinit 38 de ani și a avut parte de o zi de neuitat. Aceasta a primit un inel uriaș cu diamante, care a făcut întreaga lume să se întrebe dacă s-a logodit cu fiul afaceristului Petre Niculae.

Cristina Ich, cadou fabulos de ziua ei de naștere

Christina Ich a avut parte de o zi de naștere de neuitat. Influencerița a început ziua cu o postare simplă, în care își anunța aniversarea, prin câteva imagini în care este îmbrăcată într-o rochie albă, simplă. Dar petrecerea avea să fie mult mai târziu, seara, când a ajuns la restaurant și a avut parte de surpriza vieții.

Iubitul Cristinei, Daniel Niculae, i-a organizat o masă spectaculoasă, cu șampanie, artificii și un tort special. Dar cadoul pe care i l-a făcut a fost cel care a atras atenția tuturor. Creatoarea de conținut a primit un inel uriaș cu diamante pe care l-a prezentat apoi urmăritorilor ei de pe Instagram.

Într-un story publicat a doua zi dimineață, Cristina Ich apare purtând inelul pe degetul inelar de la mâna dreaptă. Aceasta scris și un mesaj scurt: „Always” (n.r. întotdeauna), care i-a făcut pe internauți să creadă că este vorba de un inel de logodnă.

Cristina Ich nu a oferit alte informații, astfel că nu se știe dacă inelul a fost un simplu cadou aniversar, dar dacă este un inel de logodnă.

Potrivit Cancan, bijuteria ar fi costat aproximativ 500.000 de euro.

Influencerița, despre relația cu Daniel Niculae

Cristina Ich formează acum un cuplu cu fostul soț al prietenei ei, Bianca. După ce a fost acuzată că i-a furat soțul acesteia, influencerița a făcut o serie de dezvăluiri, în care a recunoscut că în prezent trăiește, într-adevăr, o poveste de dragoste cu omul de afaceri.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…) Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare”, a afirmat Cristina Ich în emisiunea lui Dan Capatos, „Un Show Păcătos”.

De asemenea, ea a povestit cum a început relația ei cu Daniel Niculae.

„În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber“” – a spus Cristina Ich în intervenția sa”, a precizat influencerița.

