Alexandru Pițurcă reacționează după ce s-a scris că fiul pe care-l are cu Cristina Ich este crescut de părinții lui: „Iau atitudine dat fiind faptul că este Noah la mijloc”

Alexandru Pițurcă a vorbit în premieră despre mama copilului său, Cristina Ich, după ce în presă s-a vehiculat că influencerița este absentă din viața lui Noah, despre care s-a spus că ar fi crescut de părinții lui, Maria și Victor Pițurcă.

Alexandru Pițurcă a reacționat la speculațiile potrivit cărora Cristina Ich îl neglijează pe fiul lor

Alexandru Pițurcă și Cristina Ich au format un cuplu între anii 2018 și 2024. Fotomodelul a aflat că era însărcinată cu fiul lor, Noah Alexandru, după doar trei luni de când ea și fostul jucător de fotbal s-au cunoscut. Recent, în presă s-a vehiculat că Noah ar fi crescut de părinții lui Alex, Maria și Victor Pițurcă. Deranjat, afaceristul a infirmat speculațiile.

„Salutare tuturor! Știți că nu am vorbit niciodată despre viața mea personală, astăzi va fi prima oară și poate ultima oară când o voi face și voi dezminți un articol. Este vorba despre faptul că Noah ar fi crescut de mama mea și Cristina își neglijează copilul. Deci, nimic mai neadevărat, orice se poate spune despre Cristina, dar despre faptul că își neglijează copilul este o prea mare nedreptate. Am ținut să dezmint acest lucru și să iau atitudine, dat fiind faptul că este Noah la mijloc. Am fost scurt și la obiect”, a spus Alexandru Pițurcă, pe Instagram.

„Încercăm să fim cei mai buni părinți pentru Noah.”

Cristina Ich și Alexandru Pițurcă s-au cunoscut în 2018, prin intermediul unui prieten comun. Trei luni mai târziu, cei doi au aflat că urmau să devină părinți, iar în toamna anului următor s-a născut fiul lor, Noah Alexandru Pițurcă. În ultimii șase ani, relația dintre Cristina și Alexandru a trecut prin mai multe despărțiri și împăcări. Într-un interviu, creatoarea de conținut online a spus cum își cresc ea și Alexandru fiul.

„Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm, și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah. Suntem conștienți că fiecare apariție publică, împreună sau separat, va fi speculată, interpretată și povestită mai departe la discreția emitenților. De cele mai multe ori citim și discutăm împreună știrile despre noi. Sunt rare ocaziile în care nu ne amuzăm copios pe seama lor”, a declarat Cristina Ich, pentru Spynews.ro.

Atât Alexandru, cât și Cristina și-au refăcut viețile amoroase după despărțire. Fostul jucător de fotbal formează un cuplu cu fotomodelul Denisa Lin. La rândul ei, Cristina Ich este într-o relație cu fiul lui Don Pepe, care a fost căsătorit cu una dintre prietenele sale.

Foto: Instagram

