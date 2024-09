Cristina Ich, despre relația cu fostul partener al prietenei ei: „Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta!”

Cristina Ich a revenit în atenția presei mondene după ce a recunoscut că este implicată într-o nouă relație amoroasă și s-a spus că i-ar fi furat partenerul prietenei sale. Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a clarificat cum stau cu adevărat lucrurile în viața sa amoroasă.

Cristina Ich, noi declarații despre relația în care se află

Cristina Ich este din nou în atenția publicului după ce a confirmat relația cu fostul soț al celei mai bune prietene, Bianca. Potrivit cancan.ro, povestea dintre Cristina Ich și fostul partener Biancăi a început chair la ziua de naștere a acesteia. Ich a fost acuzată că ar fi destrămat căsnicia unui cunoscut om de afaceri. Recent, fosta iubită a lui Alex Pițurcă a avut o intervenție telefonică în emisiunea „Un show păcătos” moderată de Dan Capatos și a vorbit acolo deschis despre aceste acuzații. Influencerița susține că s-a cuplat cu partenerul Biancăi după ce aceștia s-au separat.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber” – a spus Cristina Ich în intervenția sa.

Cu o altă ocazie, pentru cancan.ro, influencerița spunea că nu este sub nicio formă vorba despre o relație extraconjugală în ceea ce o privește, pentru că atât ea, cât și noul iubit sunt liberi și neimplicați în vreun mariaj.

„Nu trebuie să comentez nimic despre viața mea personală, nu am făcut-o niciodată. Și ce, e extraconjugală, e căsătorit cu cineva? Nu vreau să comentez absolut nimic. Sunt o femeie liberă, pot să fiu cu cine îmi doresc și, atât timp cât cineva este liber, adică un bărbat este liber, eu pot să fiu cu acel bărbat. Punct. Nu există nicio relație extraconjugală. În niciun caz relația noastră nu a început când el era căsătorit. Noi ne cunoșteam, dar, în niciun caz… Nu a fost nicio infidelitate, nicio înșelătorie și așa mai departe”, a spus Cristina Ich pentru cancan.ro.

Cristina Ich și fostul iubit, Alexandru Pițurcă, au rămas în relații bune

Cristina Ich și fostul iubit, Alexandru Pițurcă, au împreună un fiu, Noah, în vârstă de patru ani și jumătate. Cei doi nu mai formează un cuplu de mult timp, dar au rămas împreună pentru a se implica amândoi în creșterea băiatului.

„Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm, și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah. Suntem conștienți că fiecare apariție publică, împreună sau separat, va fi speculată, interpretată și povestită mai departe la discreția emitenților. De cele mai multe ori citim și discutăm împreună știrile despre noi. Sunt rare ocaziile în care nu ne amuzăm copios pe seama lor”, a declarat Cristina Ich pentru Spynews.ro.

