Reghecampf vs. Anamaria Prodan, un nou episod la Tribunal, la mai bine de doi ani de la oficializarea divorțului. Pentru ce se judecă de data aceasta

Războiul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan pare să fi intrat într-o etapă de uzură fără precedent. Deși divorțul lor a fost oficializat la finele anului trecut, liniștea este un concept străin pentru fostul cuplu. Recent, arena de luptă s-a mutat din nou la Tribunalul Ilfov, unde antrenorul de fotbal a lansat o nouă ofensivă juridică. Miza este una pur financiară, dar cu implicații morale grele: Reghecampf contestă cu înverșunare pensia de întreținere de 3.000 de euro lunar stabilită pentru fiul său, Reghe Jr.

Strategia „lipsei de bani” în fața magistraților

Tehnicianul, care în prezent activează în străinătate, a revenit pentru scurt timp în țară, însă nu pentru o revedere cu fiul său, ci pentru a monitoriza dosarele aflate pe rol. Reghecampf încearcă prin diverse căi extraordinare de atac să convingă judecătorii că resursele sale financiare nu îi mai permit achitarea sumei stabilite prin hotărâre definitivă. Această mutare vine după ani de procese în care antrenorul a susținut constant că situația sa materială s-a schimbat drastic.

Replica taberei adverse nu s-a lăsat așteptată și a fost una extrem de tăioasă. Avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a dezvăluit că în spatele acestor contestații s-ar ascunde o tentativă de a eluda legea, în condițiile în care restanțele financiare ale antrenorului au atins cote alarmante.

Executare silită pentru restanțe de zeci de mii de euro

Conform declarațiilor reprezentantului legal al impresarei, Laurențiu Reghecampf se confruntă acum cu o procedură de executare silită. Suma pe care acesta ar datora-o fiului său este amețitoare pentru un părinte care invocă probleme financiare.

„Domnul Reghecampf tot încearcă prin diferite căi extraordinare de atac să desființeze hotărârea definitivă prin care l-am obligat să-i plătească lui Reghe Jr suma de 3.000 euro lunar pensie de întreținere. Și am fost nevoit să-i mai administrez o lecție de drept procesual civil, din păcate! Nu a plătit mai nimic. Îl urmărim silit pentru suma de peste 70.000 euro”, a explicat avocatul Oleg Burlacu, potrivit click.ro, subliniind gravitatea situației în care se află tehnicianul.

Indiferența părintească, acuzată din umbră

Dincolo de cifre și termene de judecată, realitatea emoțională pare a fi și mai dură. Surse din anturajul celor doi foști soți afirmă că interesul antrenorului pentru copilul său ar fi scăzut aproape de zero pe măsură ce procesele s-au multiplicat. În timp ce Reghecampf depune documente la tribunal pentru a demonstra că nu are bani, apropiații familiei susțin că acesta a rupt orice legătură afectivă cu minorul.

„El nu mai are legătură cu Bebe de când a plecat de acasă. Nu-l caută, doar deschide procese și motivează că nu are bani să trăiască”, au mărturisit persoane din apropierea fostului cuplu. Această distanțare pare să fie motivul principal pentru care Anamaria Prodan a decis să nu se mai implice direct în negocieri, lăsând totul pe mâna specialiștilor.

Reacția Anamariei Prodan: „Restul e fără însemnătate pentru noi”

Deși în trecut era extrem de vocală în privința fostului partener, Anamaria Prodan a adoptat acum o postură de detașare totală. Impresara susține că capitolul „Reghecampf” este unul închis definitiv în viața ei și că singura ei preocupare rămâne binele copiilor săi și evoluția lor pozitivă.

„Nu comentez nimic de Laurențiu Reghecampf. Avocatul meu se ocupă. Nici măcar nu știu când sunt termenele. Oleg are mâna liberă să închidă tot. Noi ne rugăm pentru Laurențiu Reghecampf să îl ajute Dumnezeu să își revină din toate punctele de vedere. Pentru mine, însă, este un subiect de foarte multă vreme închis. Eu și copiii ne concentrăm asupra lucrurilor pozitive din viețile noastre. Restul e fără însemnătate pentru noi”, a declarat vedeta, lăsând justiția să tranșeze definitiv conflictul alimentat de orgolii și datorii neplătite.

