Cum a apărut Corina Caciuc alături de băieții ei și de Laurențiu Reghecampf. Soția antrenorului a făcut 34 de ani: „Sunt recunoscătoare”

Corina Caciuc este în culmea fericirii. Soția lui Laurențiu Reghecampf a împlinit 34 de ani și a împărtășit cu fanii o fotografie emoționantă. Imaginea o arată pe aceasta cu cei doi băieți ai săi și cu soțul ei. Iată ce imagine a postat Corina Cuciuc.

Soția lui Reghecampf, imagine de colecție

Corina Caciuc a împlinit 34 de ani și a ales să împărtășească cu urmăritorii o fotografie de familie. Imaginea o arată pe ea alături de cei doi băieți ai săi și ai lui Laurențiu Reghecampf.

Cu toate că antrenorul a fost implicat într-un scandal monstru cu fosta lui soție, acum el și actuala lui soție trăiesc departe de ochii publicului.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au împreună doi băieți: Liam și Landon. Cu toate controversele din jurul relației lor, Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au reușit să își construiască o viață discretă, departe de ochii curioși ai publicului. Cei doi le oferă celor doi copii un cămin sigur și toată iubirea de care au nevoie.

Tânăra de 34 de ani a ales să își sărbătorească ziua de naștere în familie, iar fotografia postată surprinde o familie normală. Corina Caciuc ține în mână un tort, iar zâmbetul de pe fața ei transmite liniște și împlinire.

„34 de lumânări, două inimioare și o viață pentru care sunt atât de recunoscătoare’, este mesajul transmis de ea.

Laurențiu Reghecampf, dezvăluire despre viața de familie

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că are o adevărată pasiune pentru a găti pentru cei dragi. Antrenorul a spus că în bucătărie se simte cel mai bine și că prin mâncare își arată iubirea și grija față de soția și copiii lui.

„Băi, sunt bun rău de tot la asta. Te rog frumos. Când zici mâncarea preferată din România, mă gândesc la un lucru pe îl facem toți repede când ne e foame. De exemplu, cartofi prăjiți cu ou și o salată. Fac orice. Pentru mine, nimic nu e sofisticat. Vorbesc serios. Depinde de timpul pe care îl ai la dispoziție. Am zile când gătesc de dimineață până seara. Fac orice, ciorbă, orice. Ciorba de burtă durează la mine 5-6 ore. Procesul durează mult, munca în sine nu e multă. La mine din casă, nu lipsește ciorba. Copiii mei mănâncă, Corina mănâncă. Eu o fac la 2-3 zile”, a spus Reghecampf.

