Antena 1 își schimbă radical grila de programe din 26 ianuarie 2026, renunțând la „Survivor: Povești din junglă”. Astfel, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu vor rămâne fără emisiune, postul de televiziune reorganizând după-amiezile, mizând pe formate consacrate și conținut informativ pentru competiția de audiență.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu rămân fără emisiune

Antena 1 își redefinește strategia de divertisment pentru 2026! Postul de televiziune a anunțat schimbări radicale în grila de programe, iar una dintre cele mai importante decizii este anularea emisiunii „Survivor: Povești din junglă”, care era prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu.

Noua grilă, care va intra în vigoare începând cu luni, 26 ianuarie 2026, vine cu un concept reîmprospătat pentru a atrage mai mulți telespectatori. Principala modificare vizează emisiunea „Mireasa”, care își reduce durata de la trei ore la doar două. Astfel, aceasta va fi difuzată între orele 14.00 și 16.00 în timpul săptămânii. Conform paginii de Instagram Viperele Vesele, scurtarea arată o abordare mai dinamică și o adaptare la cerințele unui public tot mai pretențios.

După „Mireasa”, în intervalul 16.00 – 17.00, va fi difuzată o ediție specială a „Observatorului” de după-amiază, care promite să aducă un plus de conținut informativ relevant. Această schimbare sugerează o strategie axată pe atragerea unui public interesat de actualitate, înainte de a trece la divertismentul clasic al serii.

Emisiunea lui Nea Marin, piesa centrală a Antena 1

O altă mutare importantă este extinderea emisiunii „Poftiți la Nea Marin” în intervalul 17.00 – 19.00. Renumită pentru succesul său constant, producția devine acum o piesă centrală în noua structură de după-amiază. Această decizie reflectă încrederea Antenei 1 în puterea formatului de a menține spectatorii conectați până la jurnalul de seară.

Din păcate pentru fanii „Survivor: Povești din junglă”, emisiunea va ieși din grilă, ultima ediție fiind difuzată vineri, 23 ianuarie 2026. Acest format, creat ca un spin-off al popularului „Survivor”, nu ar fi reușit să atingă nivelul așteptat de audiență.

Aceste modificări semnalează un efort serios din partea Antenei 1 de a-și consolida poziția pe o piață de televiziune tot mai competitivă.

Sursă foto: Facebook

