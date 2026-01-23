Dan Negru critică legile din România, după ce un băiat de 15 ani a fost ucis de colegi, la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate”

Crima șocantă petrecută în localitatea Cenei, județul Timiș, unde un copil a fost ucis de alți trei băieți, a zguduit opinia publică și a readus în prim-plan o temă sensibilă și controversată: responsabilitatea penală a minorilor și limitele sistemului educațional și juridic din România. Printre vocile publice care au reacționat dur se numără și realizatorul TV Dan Negru, care a publicat pe Facebook un mesaj amplu și critic la adresa legislației și a modului în care statul gestionează astfel de cazuri.

Dan Negru, despre crima din Cenei

Dan Negru a subliniat încă de la începutul mesajului său legătura personală cu localitatea Cenei, pe care o descrie drept „comuna satului bunicilor mei”. Realizatorul afirmă că știe bine locul și că Banatul este cunoscut pentru „tihna lui și pentru oameni echilibrați”, motiv pentru care tragedia este cu atât mai greu de înțeles și de acceptat.

În centrul criticilor sale se află faptul că minorul de 13 ani implicat în uciderea copilului este liber, iar, potrivit legii, școala nu îi poate interzice să se întoarcă în clasă.

„Minorul de 13 ani care a ucis e liber, iar școala nu poate să-i interzică să se întoarcă în clasă. Sistemul de la noi vede un copil-problemă ca pe o „victimă” care are nevoie de psiholog. În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie. Pentru că acolo statul pune responsabilitatea pe individ mult mai devreme. Mai degrabă crești un copil bun decât să repari un adult stricat”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Drama lui Constantin Zamfirescu. Și-a pierdut primul copil la câteva zile de la naștere: „S-a stins în brațele mele”

Citește și: Iustina Loghin de la Insula Iubirii, sezonul 8, criticată dur pentru cum își crește fetița. Ce replică le-a dat celor care au blamat-o: „Avem copii fericiți, nu stresați!”

Dan Negru critică legile din România

Acesta a amintit cazul din 1999, din Florida, când un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, exemplu folosit pentru a arăta că, în alte sisteme, responsabilitatea este pusă pe individ mult mai devreme.

„În 1999 în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. La noi, loazele sunt protejate. Am mai spus-o și m-au certat „iluminiștii”: profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie”, a precizat Dan Negru.

În opinia sa, cadrele didactice „merg pe vârfuri de teamă să nu-și deranjeze elevii”, iar consecința este gravă: „școala nu mai produce nici profesioniști, nici caractere”. Mesajul său este unul tranșant și se încheie cu un apel direct către decidenți: „Schimbați legile!”.

Citește și: Ionuț Varodi, atac la adresa Mirelei Retegan. Câți bani primea „Bucătărașul Lulu” când făcea parte din Gașca Zurli: „Nu i-am făcut plângere pentru abuz”

Citește și: Soțul Cameliei Voinea a anunțat că divorțează de antrenoare. Claudiu Dragoș Bănescu și-a strigat nemulțumirile în mediul online: „Urmează divorțul”

Dan Negru ridică o întrebare care, spune el, ar trebui să preocupe întreaga societate: „Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber?”. Realizatorul este de părere că doar pedeapsa poate îndrepta și că respectarea legilor este imposibilă „într-o societate în care nu există frica de pedeapsă”.

În finalul postării, acesta îl citează pe filosoful Jean-Jacques Rousseau: „Copilul ajunge pentru societate după educația pe care o primește: ori răsplată, ori pedeapsă”, concluzionând că lipsa echilibrului între cele două poate avea consecințe dramatice, așa cum demonstrează și tragedia de la Cenei.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News