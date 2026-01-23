Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Timiș. Ce a aflat unchiul victimei de la criminalul de 13 ani. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!”

Cazul crimei din județul Timiș, în care un băiat de 15 ani a fost ucis cu brutalitate de trei minori, continuă să scoată la iveală detalii șocante. Ancheta arată că fapta ar fi fost premeditată cu săptămâni înainte, iar modul în care victima a fost atrasă în capcană și ucisă ridică întrebări grave despre responsabilitatea penală a minorilor și despre protecția comunității.

Planul pus la cale cu o lună înainte

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, cei trei adolescenți – un băiat de 13 ani și doi de 15 ani – ar fi discutat și pregătit crima cu aproximativ o lună înainte. Minorul de 13 ani, în a cărui locuință s-a petrecut tragedia, l-ar fi sunat pe Mario în noaptea crimei, promițându-i că îl lasă să se plimbe cu ATV-ul. A fost pretextul care l-a scos pe adolescentul de 15 ani din casă, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

După atac, trupul lui Mario a fost transportat pe un câmp din apropierea satului, unde agresorii au încercat să îi dea foc, înainte de a-l îngropa.

Citeşte şi: Ultimele clipe din viața tânărului din Timiș ucis de colegi și îngropat în spatele casei unuia dintre ei. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Mărturisirea care a înghețat sângele în vene

Unchiul victimei, Alin Berinde, a povestit cum a reușit să afle adevărul chiar de la copilul de 13 ani. În momentul în care a văzut urme de sânge în curte, a insistat ca poliția să intre pe proprietate.

„I-am spus minorului de 13 ani că oricum o să se afle cine a fost, că se iau probele ADN. Și atunci a zis: ‘Bine, hai să vă spun adevărul: Mario e mort!’. Am înlemnit în momentul ăla, n-am mai avut nicio reacție”, a declarat unchiul pentru Antena 3 CNN.

Acesta a mai dezvăluit că, după crimă, băiatul de 13 ani i-a trimis lui Mario un mesaj pe Instagram: „Unde ești?”, încercând, potrivit familiei, să își creeze un alibi.

Revolta familiei: un minor de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală

Legea română prevede că minorii sub 14 ani nu pot răspunde penal, indiferent de gravitatea faptei. Situația a stârnit indignarea familiei victimei.

„Mi se pare absurd că nu poate răspunde penal. Dacă îl supără iar un vecin, ce-o să zică: îl omor și pe ăsta, că oricum scap? A fost planificat totul, cred că are discernământ”, a spus Alin Berinde.

În timp ce băiatul de 13 ani este în libertate, ceilalți doi adolescenți, ambii de 15 ani, au fost reținuți. Mama unuia dintre ei a declarat că fiul său regretă fapta.

Măsuri speciale pentru a preveni răzbunarea

Autoritățile au instituit măsuri de protecție pentru minorul de 13 ani, temându-se de posibile acte de răzbunare din partea familiei victimei. Comunitatea este profund tulburată, iar tensiunile rămân ridicate.

Mario a fost văzut ultima dată în viață mergând pe o trotinetă spre locul unde avea să fie ucis, fără să știe că prietenii lui îi pregătiseră o capcană mortală.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News