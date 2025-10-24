  MENIU  
Home > Știri > Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o ucidea și incendia pe Anda

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o ucidea și incendia pe Anda

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o ucidea și incendia pe Anda
Raluca Vițu
.

Imaginile cutremurătoare care surprind crima din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, au fost făcute publice în ultimele zile, provocând un val de reacții în rândul opiniei publice.

Înregistrarea, realizată de o cameră de supraveghere montată de vecini, arată cum Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, pătrunde în curtea unei tinere de 23 de ani, o atacă mortal cu un topor și incendiază casa în care se afla trupul victimei.

Crima surprinsă de camerele de supraveghere

O cameră de supraveghere montată de vecini a înregistrat întreaga scenă. Potrivit imaginilor prezentate pe digi24.ro, Gânj intră pe poarta gospodăriei în plină zi, pătrunde în casă și comite crima cu o brutalitate șocantă. La doar 30 de secunde după atac, incendiază locuința, iese calm în curte, dar revine pentru a recupera arma crimei — toporul — și dispare.

Crima din Mureș, povestea unei tragedii anunțate

Cazul crimei din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, în care Anda Maria Gyurca, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul ei partener Emil Gânj, a scos la iveală o serie de eșecuri grave din partea autorităților. Crima a avut loc pe 8 iulie 2025, când Gânj a pătruns în locuința victimei cu un topor, a lovit-o mortal și a incendiat casa.

Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Recomandarea zilei

Însă tragedia nu a început în iulie. Anda fusese victima unor agresiuni repetate încă din februarie 2024, când a fost „desfigurată” de Emil Gânj, potrivit presei locale. În februarie 2025, tânăra a fost din nou răpită și bătută, iar cazul a fost mediatizat. Deși obținuse un ordin de protecție, autoritățile locale nu au informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș despre violențele suferite. Primarul din Miheșu de Câmpie a declarat că „nu a fost nevoie” să fie sesizată DGASPC.

Citeşte şi: Noi detalii în cazul crimei din Mureș: „Hărțuită de oamenii legii!” Tatăl Andei Maria, ucisă de Emil Gânj, acuzații grave la adresa poliției

„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
„Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și...” La un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a povestit detalii intime, neștiute până acum, din relația ei cu regretatul afacerist
Recomandarea zilei

Citeşte şi: De ce Emil Gânj, criminalul care şi-a incendiat şi ucis iubita, nu a fost prins până acum. Greşelile capitale făcute de autorităţi

Citeşte şi: Cine are acum grijă de fiul Andei, tânăra din Mureș incendiată de fostul partener. „E un copil cu totul schimbat! Nu mai înțelege”

Citeşte şi: Detalii înfiorătoare despre ultimele clipe din viața Andei, tânăra ucisă și incendiată din Mureș. „A spart dulapul unde se afla ascunsă şi i-a dat cu toporul!”

Tatăl victimei, într-o conversație telefonică publicată de Recorder, a povestit că a sunat la 112 cu luni înainte de crimă, cerând ajutor pentru fiica sa. Acesta a susținut că Anda era presată de polițiștii din Sărmașu să declare că nu fusese răpită. „Polițiștii o obligau să spună că nu a fost răpită”, a afirmat tatăl fetei, exprimându-și revolta față de lipsa de reacție a autorităților.

Serviciile sociale au ajuns la Anda cu doar 12 zile înainte de crimă, în ciuda faptului că violențele erau cunoscute de mai bine de un an. În prezent, Emil Gânj este dat în urmărire generală, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza că ar fi părăsit țara. El a fost trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.

Foto – Facebook / capturi video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Când s-ar fi despărțit cu adevărat Dan Alexa de soția lui. Detaliul de la Asia Express 2025 care l-a dat de gol pe fostul fotbalist
Fanatik
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
GSP.ro
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Citește și...
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui Gigi Becali a fost extrem de apreciată
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Misterul detectivului de la Luvru. Cine este bărbatul elegant care a cucerit internetul
Un bărbat din Dolj și-a ucis soția, i-a aruncat trupul într-o fântână și s-a sinucis. Tragedia, descoperită de fiul de 13 ani al cuplului
O adolescentă din București este suspectată că și-a omorât mama adoptivă. Care ar fi fost motivul
Scapă rapid de durerile de cap
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cornel Păsat vrea să o ducă din nou la altar pe soția lui, Bianca: „Deja știu cam ce inel o să-i iau”
Cornel Păsat vrea să o ducă din nou la altar pe soția lui, Bianca: „Deja știu cam ce inel o să-i iau”
Kim Kardashian, diagnostic șocant: Vedeta are un anevrism cerebral și dă vina pe fostul ei soț 
Kim Kardashian, diagnostic șocant: Vedeta are un anevrism cerebral și dă vina pe fostul ei soț 
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Actrița noastră a publicat imagini INEDITE cu burtica de gravidă! Se pregătește să devină mamă pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare acest moment
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „E foarte important pentru…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
Confesiunea neașteptată făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
De ce nu va fi botezat nepotul actriței Maia Morgenstern. Fiica ei, Cabiria, a ales un nume cu o semnificație deosebită pentru bebeluș
De ce nu va fi botezat nepotul actriței Maia Morgenstern. Fiica ei, Cabiria, a ales un nume cu o semnificație deosebită pentru bebeluș
Anca Lungu, look nou, surprinzător. S-a tuns scurt, iar fanii au fost uimiți de schimbare. "Ai iar 15 ani!"
Anca Lungu, look nou, surprinzător. S-a tuns scurt, iar fanii au fost uimiți de schimbare. "Ai iar 15 ani!"
Cine este tatăl lui Emil Rengle și cu ce se ocupă. L-a întâlnit deja pe Alexandro, iubitul fiului său: „Se mândrește cu mine”
Cine este tatăl lui Emil Rengle și cu ce se ocupă. L-a întâlnit deja pe Alexandro, iubitul fiului său: „Se mândrește cu mine”
Andrei Capatos și-a impresionat tatăl. "La doar 14 ani. Fabulos!" În ce domeniu excelează fiul lui Dan Capatos
Andrei Capatos și-a impresionat tatăl. "La doar 14 ani. Fabulos!" În ce domeniu excelează fiul lui Dan Capatos
Observator News
Rezultate îngrijorătoare ale unui studiu despre cele mai vândute mezeluri. 120 de E-uri la un platou
Rezultate îngrijorătoare ale unui studiu despre cele mai vândute mezeluri. 120 de E-uri la un platou
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Toată țara se roagă pentru el, dar și cele trei soții și cei doi copii. Cine sunt femeile din viața lui Doru Octavian Dumitru. Trecutul neștiut al comediantului, care azi trece printr-o mare cumpănă
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
14 mituri și adevăruri despre cancerul de sân pe care orice femeie trebuie să le știe
14 mituri și adevăruri despre cancerul de sân pe care orice femeie trebuie să le știe
Medicamentele care scad colesterolul ar putea reduce și riscul de demență, arată un studiu amplu
Medicamentele care scad colesterolul ar putea reduce și riscul de demență, arată un studiu amplu
Cinci alimente comune care pot bloca absorbția vitaminei D. Soluții ca să eviți deficitul
Cinci alimente comune care pot bloca absorbția vitaminei D. Soluții ca să eviți deficitul
Horoscop Neti Sandu. Două zodii dau lovitura în noiembrie. Au parte de succes și câștiguri neașteptate
Horoscop Neti Sandu. Două zodii dau lovitura în noiembrie. Au parte de succes și câștiguri neașteptate
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton