Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o ucidea și incendia pe Anda

Imaginile cutremurătoare care surprind crima din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, au fost făcute publice în ultimele zile, provocând un val de reacții în rândul opiniei publice.

Înregistrarea, realizată de o cameră de supraveghere montată de vecini, arată cum Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, pătrunde în curtea unei tinere de 23 de ani, o atacă mortal cu un topor și incendiază casa în care se afla trupul victimei.

Crima surprinsă de camerele de supraveghere

O cameră de supraveghere montată de vecini a înregistrat întreaga scenă. Potrivit imaginilor prezentate pe digi24.ro, Gânj intră pe poarta gospodăriei în plină zi, pătrunde în casă și comite crima cu o brutalitate șocantă. La doar 30 de secunde după atac, incendiază locuința, iese calm în curte, dar revine pentru a recupera arma crimei — toporul — și dispare.

Crima din Mureș, povestea unei tragedii anunțate

Cazul crimei din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, în care Anda Maria Gyurca, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul ei partener Emil Gânj, a scos la iveală o serie de eșecuri grave din partea autorităților. Crima a avut loc pe 8 iulie 2025, când Gânj a pătruns în locuința victimei cu un topor, a lovit-o mortal și a incendiat casa.

Însă tragedia nu a început în iulie. Anda fusese victima unor agresiuni repetate încă din februarie 2024, când a fost „desfigurată” de Emil Gânj, potrivit presei locale. În februarie 2025, tânăra a fost din nou răpită și bătută, iar cazul a fost mediatizat. Deși obținuse un ordin de protecție, autoritățile locale nu au informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș despre violențele suferite. Primarul din Miheșu de Câmpie a declarat că „nu a fost nevoie” să fie sesizată DGASPC.

Tatăl victimei, într-o conversație telefonică publicată de Recorder, a povestit că a sunat la 112 cu luni înainte de crimă, cerând ajutor pentru fiica sa. Acesta a susținut că Anda era presată de polițiștii din Sărmașu să declare că nu fusese răpită. „Polițiștii o obligau să spună că nu a fost răpită”, a afirmat tatăl fetei, exprimându-și revolta față de lipsa de reacție a autorităților.

Serviciile sociale au ajuns la Anda cu doar 12 zile înainte de crimă, în ciuda faptului că violențele erau cunoscute de mai bine de un an. În prezent, Emil Gânj este dat în urmărire generală, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza că ar fi părăsit țara. El a fost trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.

