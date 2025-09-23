Noi detalii în cazul crimei din Mureș: „Hărțuită de oamenii legii!” Tatăl Andei Maria, ucisă de Emil Gânj, acuzații grave la adresa poliției

La aproape trei luni de la crima care a șocat județul Mureș, noi informații ies la iveală și ridică semne grave de întrebare asupra modului în care autoritățile au gestionat cazul.

Recorder a publicat recent o conversație telefonică dintre tatăl victimei și un operator 112, care arată că familia Andei Maria a cerut ajutor cu mult înainte ca fata să fie ucisă de Emil Gânj, fostul ei iubit.

Noi detalii în cazul crimei din Mureș

Emil Gânj este principalul suspect într-un caz de crimă care a șocat opinia publică din România. În luna iunie 2025, bărbatul și-a ucis fosta iubită, Anda Maria, în județul Mureș, apoi i-a incendiat locuința pentru a șterge urmele. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă, însă autoritățile nu au reușit să îl captureze, iar acesta este căutat de aproape trei luni.

Incidentul care a precedat crima a avut loc în februarie, când Anda Maria fusese dată dispărută. Tatăl ei a sunat la 112 pentru a reclama că fiica sa era presată de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu a fost răpită, deși ea susținea contrariul. Potrivit digi24.ro, în apelul telefonic, bărbatul a spus: „Sunt tatăl Andei Maria. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu și e hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii, să zică obligatoriu că nu a fost răpită.”

Răspunsul operatorului a fost unul formal, fără empatie: i-a transmis că fata poate depune plângere în instanță, dar a avertizat că, dacă acuzațiile nu se confirmă, familia riscă o amendă de 4.000 de lei. Tatăl fetei a replicat: „Ne asumăm dacă asta este suma!”

Cercetări disciplinare și lipsa de răspuns

După crima comisă de Emil Gânj, patru polițiști din județul Mureș au fost puși sub cercetare disciplinară. Nu este clar însă dacă printre aceștia se află și cei care ar fi făcut presiuni asupra fetei pentru a-și retrage acuzațiile. Între timp, autoritățile continuă să-l caute pe Emil Gânj, care este fugit de aproape trei luni. Pe numele lui există un mandat de arestare preventivă, emis după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat locuința.

