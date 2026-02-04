Despăgubiri colosale după crima din Cenei. Părinții ucigașilor lui Mario Berinde, în pericol de executare silită

Tragedia din localitatea Cenei, unde adolescentul Mario Alin Berinde a fost ucis cu brutalitate de doi colegi, intră acum într-o nouă etapă: lupta pentru despăgubiri. Familia băiatului, reprezentată de avocatul Adrian Cuculis, pregătește un proces civil de proporții, în care părinții agresorilor minori ar putea fi obligați să plătească sume uriașe pentru suferința provocată.

În lipsa resurselor financiare, aceștia riscă executarea silită, iar în anumite condiții, statul român ar putea fi chemat să acopere o parte din prejudiciu.

Despăgubiri de peste jumătate de milion de euro

Rudele lui Mario au decis să ceară în instanță compensații financiare care se apropie de 600.000 de euro. Fiecare membru al familiei va solicita separat daune morale, considerate necesare pentru a reflecta trauma psihologică și pierderea ireparabilă suferită.

Avocatul Adrian Cuculis a confirmat că demersurile sunt deja în curs și că cererea de constituire ca parte civilă va fi depusă imediat ce ancheta penală și expertizele vor fi finalizate. „Urmează să depunem și cererea de constituire ca parte civilă. Am discutat cu mama mai devreme, am vorbit și cu sora lui. Demersuri incipiente momentan”, a declarat acesta pentru cancan.ro.

Cuculis a explicat că sumele cerute vor fi foarte mari, pentru a reflecta gravitatea situației: „Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și, separat, constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari. Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult.”

Părinții agresorilor, responsabili financiar

Pentru că autorii crimei sunt minori, responsabilitatea civilă revine părinților sau tutorilor legali. Aceștia pot fi obligați să plătească integral daunele morale, iar în cazul în care nu dispun de resurse financiare, riscă executarea silită a bunurilor.

Avocatul Cuculis a explicat ce se întâmplă dacă familiile minorilor nu pot acoperi sumele cerute: „Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la statul român ulterior.” El a mai precizat că ia în calcul inclusiv extinderea răspunderii penale, dacă ancheta va arăta că părinții au avut o contribuție indirectă la tragedie.

Ancheta continuă: reconstituiri, percheziții și expertize

Între timp, anchetatorii continuă să reconstituie traseul adolescenților implicați în crimă, încercând să stabilească exact cum s-a desfășurat atacul. Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților și la locuința unei rude, în căutarea unor probe suplimentare

O descoperire importantă a fost faptul că băiatul de 13 ani consumase droguri înainte de incident, motiv pentru care experții antidrog investighează sursa substanțelor. Deși minorul nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei, el va da declarații asistat de părinți.

Cei doi agresori de 15 ani au fost transferați din arestul din Reșița la Timișoara pentru audieri suplimentare. Aceștia se află în continuare în spatele gratiilor și vor fi evaluați psihologic, în timp ce specialiștii atrag atenția asupra creșterii alarmante a violenței extreme în rândul minorilor.

