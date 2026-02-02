Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario rupe tăcerea. Ar fi vrut ca fiul ei să plătească cu închisoarea: „Suntem terorizați de oameni. Am sute de amenințări”

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde își strigă durerea și spune că este disperată, după ce zilnic primește amenințări cu moartea și nu mai are liniște de când s-a întâmplat tragedia. Aceasta spune că ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare, cu toate că nu se poate face acest lucru, din cauză că băiatul are doar 13 ani.

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario este disperată

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde spune că trăiește în teroare de când fiul ei a comis crima îngrozitoare.

Moartea lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, a șocat întreagă Românie. El a fost ucis brutal de către băiatul de 13 ani și alți doi complici.

Mama ucigașului spune că primește zilnic o mulțime de amenințări, după ce oamenii s-au arătat revoltați de faptul că băiatul nu poate răspunde penal, pentru că are doar 13 ani.

Ar fi vrut ca fiul ei să facă pușcărie

Femeia a fost decăzută din drepturile părintești, iar copilul a fost preluat de Protecția Copilului. Cu toate acestea, ea nu are liniște și este amenințată zilnic.

„Da, mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea. Nu știu absolut nimic. De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul.

Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte.

Sunt și eu mamă, înțeleg…toți suntem părinți. Sunt și eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta așa în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru”, a declarat mama minorului de 13 ani pentru Antena 3 CNN.

Ea a explicat că în noaptea crimei, era la serviciu și că avea încredere în copil să rămână singur acasă. Ea a explicat că nu știe unde se află copilul, care a fost luat de Protecția Copilului.

