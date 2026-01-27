Suspiciuni grave și detalii noi în cazul uciderii lui Mario Berinde. Ce s-a aflat despre tatăl ucigașului de 13 ani

Cazul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei, continuă să scoată la suprafață detalii care conturează un tablou tot mai tulburător. Ancheta nu doar că dezvăluie cruzimea cu care a fost comisă crima, ci și un istoric de violențe și comportamente antisociale ignorate sau minimalizate în trecut.

În centrul atenției se află acum atât cei doi minori de 15 ani arestați pentru omor, cât și tatăl copilului de 13 ani, suspectat că ar fi participat la ascunderea faptei.

Tatăl minorului de 13 ani: un recidivist cu un rol suspect în ascunderea crimei

Un element-cheie al anchetei îl reprezintă tatăl băiatului de 13 ani, supranumit „Zoro”. Acesta a fost găsit ascuns împreună cu fiul său în podul unei case dintr-un sat vecin, după ce localnicii au alertat autoritățile. Comportamentul său ridică suspiciuni serioase privind încercarea de a-l proteja pe minor și de a obstrucționa ancheta, potrivit Cancan.

Surse judiciare confirmă că bărbatul are un trecut penal consistent. Este recidivist, iar ultima faptă înregistrată – conducerea unui vehicul fără permis – datează de acum câteva luni. Pentru această infracțiune se află în prezent în proces la Judecătoria Timișoara și riscă între 1 și 5 ani de închisoare.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că tatăl ar fi știut despre crimă și ar fi încercat să își ascundă fiul, ceea ce ar putea constitui o nouă faptă penală.



Citeşte şi: Anunțul făcut de Poliție despre cei doi adolescenți de 15 ani, arestați după moartea lui Mario. Ce făceau în urmă cu o lună

Citeşte și: Ultimele clipe din viața tânărului din Timiș ucis de colegi și îngropat în spatele casei unuia dintre ei. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie

Citeşte şi: Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Timiș. Ce a aflat unchiul victimei de la criminalul de 13 ani. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!”

Agresiunea din decembrie: un semnal de alarmă ignorat

Cu doar câteva zile înainte de tragedia care a șocat întreaga țară, cei doi adolescenți de 15 ani implicați în uciderea lui Mario ar fi atacat un tânăr de 18 ani din aceeași localitate. Incidentul, petrecut în extravilanul comunei Cenei, a fost raportat la poliție pe 23 decembrie.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Timiș, „ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară”. În urma sesizării, a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Totuși, cazul nu a mers mai departe, deoarece victima și-a retras plângerea pe 14 ianuarie, cu doar câteva zile înainte ca Mario să fie ucis.

Retragerea plângerii a blocat continuarea anchetei, întrucât, după cum precizează polițiștii, „în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”.

Astfel, un episod violent care ar fi putut anticipa tragedia a rămas fără consecințe, iar cei doi minori au continuat nestingheriți comportamentele agresive.

Un copil de 13 ani prins între violență, dependență și complicitate

Minorul de 13 ani, care nu răspunde penal din cauza vârstei, a fost internat într-un centru special al Protecției Copilului. Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că acesta ar fi dependent de droguri și a început un program de dezintoxicare. Tot ele susțin că băiatul a fost scos „în secret” din casa bunicilor și dus într-un mediu controlat, unde să poată fi monitorizat.

Rolul său exact în crimă rămâne încă în analiză, însă implicarea tatălui său și comportamentul acestuia complică și mai mult situația.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News